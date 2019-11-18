每个人的大脑看似一样，其实各有千秋。美国著名精神科医生丹尼尔·亚蒙教授通过对15万份脑部单光子发射断层扫描图像进行分析后，发现了五种影响人类行为、同理心和整体人格的大脑类型。

平衡型大脑。这类大脑的大部分区域血流分布对称。这样的人情绪稳定、头脑灵活、做事专注，能按时完成任务、信守承诺，能很好地应对生活中的各种挑战。由于他们更喜欢遵守规则，不愿意冒太多风险，所以创造性、突破能力不强。

由于他们做事情有条不紊，所以在学校和职场中表现更出色，和别人相处得也比较好，容易拥有稳定的婚姻关系。

冲动型大脑。这种类型的大脑前额叶皮层（控制冲动的区域）的活性通常较低。他们倾向于冲动行事而不遵循固定安排；不相信规则，通常会迟到；更有可能摆脱固有思维模式。他们是风险承受者，但有时会因此而陷入麻烦。由于兴趣范围广泛，他们很容易分心，也很难最大限度地发挥潜能，尽管他们很聪明。

执着型大脑。这类大脑的前扣带回（负责认知、注意力）活性增加。他们能把所有事情做好，意志坚强，不愿接受否定回答。

只要遵循常规，他们在大多数情况下能取得成功；但当事情进行得不顺利的时候，他们会变得焦躁不安；常常担心太多，对过去受到的伤害念念不忘，容易与别人发生争论。

他们在处理人际关系时也喜欢采取顽固的态度，能够回忆起每个细节。这种人容易患上抑郁症、焦虑症和强迫症。

敏感型大脑。扫描结果显示，这种大脑的边缘系统（情感中枢）非常活跃。他们对人和动物有强烈的同情心，很容易被听到或看到的东西感动，也容易产生负面想法。由于他们是高度敏感的人，有时需要一些时间来恢复内心平静和养精蓄锐，因而常被人误解。他们有成瘾、患上周期性情绪障碍和抑郁症的风险。

警惕型大脑。这种类型的大脑的焦虑中枢活性增强，这通常与γ-氨基丁酸的水平降低有关，使得这类人容易成瘾和焦虑。他们害怕被拒绝，需要帮助，总是在寻求安全感。

当然，大脑的分类不是绝对的，有的人会同时表现出几种特征，所以不必过于纠结自己属于哪一类。▲（蔡利超）