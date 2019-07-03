自私竟是一种病？最新研究称或与大脑结构有关
一个人是否愿意发自内心地关心他人、帮助弱小，可能不仅取决于其道德品质，还有生理层面的原因。据法国《费加罗报》报的最新研究发现，人体大脑结构的异常会造成心态上的极端自私或极度无私。
美国乔治敦大学情感与社会神经科学实验室主任阿比盖尔 马什(Abigail Marsh)通过研究发现，具有精神变态特征，即对他人冷漠、自制力有限、具有反社会行为的青少年，当他们面对极度恐惧的人脸时，大脑右杏仁核没有被激活。如果他们无法在别人身上发现恐惧，那么在一定程度上，他们自己也无法感受恐惧，也就无法指望他们对别人的恐惧抱有同情了。
研究还发现，过度活跃的大脑右杏仁核使人对别人的恐惧和痛苦十分敏感。研究人员对利他主义者的大脑进行了研究，发现他们的大脑右杏仁核在极度恐惧的面孔前比一般人更大、更活跃。阿比盖尔 马什强调，这些人不是指日常生活中乐善好施、礼貌热心的利他主义者，而是那些为帮助陌生人而不惜一切代却不求回报的极度利他主义者。她总结道，英雄之所以是英雄，并不是因为他们无所畏惧，而是他们拥有强烈的同理心。(沈梦瑶)
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