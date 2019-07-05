夏天晒太阳防病有讲究

医学指导

广州中医药大学第一附属医院老年病科副主任中医师 廖慧丽

炎炎夏日，你是不是恨不得每天都躲在空调房里不出门？

其实，在合适的时段，适当到户外活动、晒晒太阳，也不失为一种不错的养生保健方法。

晒太阳有助防病

“夏天阳光充足，多晒太阳，晒好太阳，可以防病治病。”廖慧丽指出，晒太阳是一种非常好的保健养生活动。人们生病多是由于人体免疫力下降所致，而人体的免疫力就是抵御外邪的能力，与人体的阳气密切相关，《黄帝内经·素问》中说：“阳者卫外而为固也”，就是指人体阳气能抵御外邪。

而不少街坊所熟知的“冬病夏治”，就是根据祖国医学“春夏养阳，秋冬养阴”的理论，顺应四时特性的养生疗法。

廖慧丽解释说，“冬病”指某些好发于冬季，或在冬季加重的病变，如支气管炎、慢性阻塞性肺疾病、过敏性鼻炎、失眠、骨关节痛、体质虚寒症等疾病。“夏治”指夏季这些病情有所缓解，趁其发作缓解季节，补气扶阳、辨证施治，以预防冬季旧病复发，或减轻其症状。

现代医学也发现，经常晒太阳可以增强人体的免疫功能、增加人体吞噬细胞活力，减少炎症发生。适当晒太阳还能够促进人体的血液循环、使血管更健康，还有促进骨骼健康、增强人体新陈代谢、调节中枢神经等作用。

廖慧丽指出，现代人的生活节奏快，多熬夜，少运动，夏天喜冷饮，爱空调，这些都很伤阳气，所以过敏免疫性疾病相对多发。

晒太阳可以改善睡眠

人体所需的维生素D需要依靠晒太阳而获得。肌肤通过获取阳光中的紫外线来制造维生素D3，身体再把维生素D3经肝脏、肾脏转化为活性维生素D，再促进对钙、磷的吸收，促进骨骼的形成，故维生素D也因此被称为“阳光维生素”。通过晒太阳，养阳气对老年人来说可防治骨质疏松。

白天晒太阳，可调节人体生物节奏，有助于夜间睡眠。白天晒头顶、背部、手心有助于睡眠，治疗夜间睡眠障碍。同时，在充足的日照下，人体肾上腺素、甲状腺素以及性腺素分泌水平都会有所提升，这将有效改善情绪低落、精神抑郁等不良心理。

晒太阳还能够增强人体的免疫功能、增加吞噬细胞活力。阳光中的紫外线有很强的杀菌能力，一般细菌和某些病毒在阳光下晒半小时或数小时，就会被杀死。“老寒腿”、类风湿性关节炎应该常出来晒晒，晒双腿能很好地驱除腿部寒气，缓解关节炎。

晒太阳讲究这三点

廖慧丽说，除了有光线性皮肤病或对光过敏的人群不要晒太阳，一般人都可以选择合适的时间适当跟阳光“亲密接触”。不过，夏天晒太阳也有讲究，比如——

1.讲究时间：以上午9时～10时和下午4时～5时这两个时间段为宜，这两个时间段的照射特点是紫外线中的A光束成分较多，是储备体内“阳光维生素”——维生素D的大好时间，每天晒半小时左右就可以。

2.讲究部位：可根据个人的情况，晒头顶、晒后背、晒手脚。不过，过多地接受曝晒很容易使人体的黑痣转为黑素瘤或皮肤癌，夏天晒太阳时一定要穿戴防晒衣物将有痣的部位遮盖起来。

3.讲究穿着：晒太阳时最好不要穿黑色衣服，摘掉帽子和手套，尽量将皮肤暴露在外与阳光接触。最好在户外或宽敞的阳台上晒太阳，不要隔着玻璃窗。

廖慧丽建议，除了晒太阳，三伏天还可以试试一些传统的中医疗法，如“三伏贴”“三伏针”“三伏补”，帮助“扶阳固本”。