六岁前要严管，青春期少干预

中国人民公安大学教授 李玫瑾

18岁以前，人的心理年龄可以划分为很多个时期。时期越多意味着变化越多，可塑性越强。哪个阶段变化最多？排在第一位是6岁以前，第二位是青春期。这两个阶段对孩子适当适度教育，对其一生影响重大。我认为，6岁前要严管，青春期少干预。

孩子早期表现出任性的时间是3~5岁。3岁前，孩子的哭声一般是他身体痛苦的感受表达，是一种信号，家长要帮助孩子解除痛苦并给予关爱。但3岁后，孩子的哭声多了一层含义，有了意向表达。比如，带他去商场，看见好玩的东西非要得到，不买就大闹。一旦孩子有这种“不达目的不罢休”的行为出现，就要有意识地对其进行“说不”教育，进行克制训练。比如，孩子在商店想要小汽车玩具，但家里已经一堆了，这时要告诉他不能再买了。如果孩子哭，就把他抱回家，不打也不骂，任他哭，不要管，让他知道哭也没有用。但家长也不能让孩子太压抑了，可以跟他说，“以后有什么事能不能好好跟我说，如果你能说服我，我可能会考虑你的要求”。如果孩子又提到想要小汽车，这时家长可以趁机对其教育，“你想买的小汽车和家里的有什么区别吗”，这也是鼓励孩子与你交流的一种方式，看看他们心里到底是怎么想的。这个交流要有原则，即3:1，孩子要求三次就满足他一次，让他知道交流有用。如果这时能把“说不”的克制训练处理好，以后家长再说“不行”“不允许”的事他就不会闹了；如果孩子真想坚持，他知道跟你商量。这样到青春期，亲子关系就好处了。需要提醒的是，“说不”的环境要讲究，要让孩子单独面对你，最好不要有其他人在场。克制训练的同时，还要做好“克制诱惑”教育。两者区别在于，克制训练是家长在身边时引导，克制诱惑是家长不在时孩子能不能实现自我控制。家长可以通过一些诱惑性的东西训练孩子：找点鱼片、巧克力等孩子爱吃的零食，刚开始有意识地3天给孩子吃一次，当他们差不多养成习惯时，告诉孩子，“这次给的东西能不能不吃，3天之后我再给你加三份，但如果你吃掉了，3天后就不给了”。目的是让孩子知道，“等待能获取更大满足”。这个训练是克制孩子冲动的一个好方法。等他上学后，你要告诉他，现在的克制是为了今后的长远发展。

孩子进入青春期，独立意识、逆反行为开始出现，家长也要适时调整教育模式，不能一味强硬。1.“要求和命令”的口气改成“商量”的口气。孩子长大了，有些事要自己做，在他们需要帮助时帮忙，不需要时尽量不干预、少说话。孩子哪些方面做得不对，要与其商量，减少命令式说教。2.把孩子当作同事朋友一样尊重对待。青春期孩子需要独立的心理空间，要尊重他们的隐私。3.善于从孩子的态度中发现自己的教育方式有无问题。有时候，你用什么方式对待孩子，他就以什么方式对你。当孩子对你不尊重时，可能是你的教育方式出了问题。“无言自威”，面对青春期孩子，有时候话点到了即可，千万不要管得没有节制，让孩子吃不消。4.要关注孩子最好的朋友及其相关家庭背景。所谓“近朱者赤，近墨者黑”，这个阶段的孩子合群性发展非常突出，很多心里话不跟父母、老师讲，但会告诉好朋友。因此，要想知道孩子的近况，了解他身边的朋友不失为一个好方法。想要认识孩子的朋友，方法也很简单，在孩子生日时，让他请几个好朋友到家做客就行了。如果发现孩子交友不慎，可以给他提建议，“我觉得你的某个朋友好像有点问题，你觉得呢”，话说到就足够了，后续他会关注的。5.要给孩子信任，减少不必要的唠叨。信任是双方的默契表现，孩子青春期时，家长一定不要唠叨，唠叨只会让他离你越来越远，大度教育很重要，尤其是妈妈。