青春期话题为何总会引发共鸣

近日，电视剧《少年派》热播。该剧围绕四个家庭，讲述了四个来自不同家庭教育环境的孩子，历经青春期的躁动与不安，最终收获成长的故事。剧中钱三一和林妙妙懵懵懂懂的情感成为很多孩子和家长讨论的话题。早恋真的影响孩子学习吗？本期我们邀请相关专家谈谈如何正确对待青春期的人际交往和爱情萌芽问题。——编者

“上高中了，交朋友没有用，只要学习什么也不用管。”

“他不理你，没事，你也不理他，学你的习吧。”

“都什么时候了，还和同学出去玩，多耽误学习呀。”

“听你同学的妈妈说，你们班的那个谁谈恋爱成绩都下来了，你也给我多注意了。”

……

这些话对于任何一个高中生及家长来说，耳熟能详。高中生交朋友真的会影响学习吗？家长的担忧究竟有没有道理？

今年夏天的热播剧《少年派》引起了学生及家长的热评，同时也让很多人有机会回忆起自己高中那段紧张中充满各种小心思的难忘时光。林妙妙、钱三一、江天浩、邓小棋四个“熊孩子”在学校中的林林总总不就是我们自己青春的再现吗？

为什么有关青春期的话题这么容易引起共鸣？这可能就不得不提到一个人一生发展中很重要的课题——自我认同。

青春期的孩子在自我认同道路上不断尝试

青春期是自我认同的关键时期。所谓的自我认同又叫自我同一性，包括身份认同和性别认同。身份认同即：我是谁？我来自哪里？我要到哪里去？包含自己的人生观、世界观和价值观。

著名的儿童精神分析师温尼克特认为，自我是从孩子6个月以后形成，在这之前，孩子的世界中只有自己。那时孩子通过和主要照顾者的互动形成我和非我，而这个我就是主体的我，非我就是外界的一切。3岁以后，孩子会逐渐形成“我”的概念，能够区分你我他，开始运用“我”的概念，如：我要……也开始通过和他人的互动逐渐形成对自我的印象，人际关系的雏形开始显现。在六七岁以后，家长会发现，以前自己说什么孩子都会听，但上学后老师说什么就是什么。到了青春期，孩子对家长和老师都不再完全听从，开始有了自己的主张，并且可能会做出很多出人意料的事。这就是我们所说的青春期“逆反”。当然这个逆反之所以要打上双引号，是因为这是我们成年人对孩子变得和我们的要求不一致的定义。事实上，这是孩子尝试成为自己的过程。

著名的心理学家艾瑞克森的人格发展理论中对青春期关于自我认同问题有着很详细的阐述。他认为，自我的基本功能是建立并保持自我认同感。自我认同感是一个复杂的内部状态，它包括了我们的个体感、唯一感、完整感以及过去与未来的连续性。认同的形成是青少年时期不断探索和承诺的结果。通过探索和承诺，个体可以在以后重要的认同领域获得决策能力。如果个体不能建立并保持自我认同感，则不能确定自己是谁，不能确定自己的价值和生活方向。

从电视剧《少年派》中，可以窥见几个孩子在此过程中的迷惑和挣扎。林妙妙曾在高三对直播痴迷，因为她在直播中看到了自己被别人需要，这是自尊感建立很重要的来源。钱三一也曾犹豫是考清华还是出国，这也是他在自我认同道路上的尝试。

青春期是以往家庭养育方式的试金石

在剧中，家长的需求就是希望孩子们心无旁骛地好好学习，而几个熊孩子一天天就知道“瞎折腾”。这和家长的要求产生了严重的冲突。这种冲突让家长无力的同时却又无法遏制，打击了家长的权威感。家长担心的是影响学习，但如果没有人际关系的影响，孩子就会好好学习了吗？家长首先要看到孩子的需要，我们作为社会性的人的标志是人际交往，无论在人生的哪个时期，交往都是必不可少的。在这种交往中，孩子会体会到被需要、被尊重，同时学习争取、妥协、试探、识别和爱，在一个团体中如何更好地与他人相处，在相处中找到自己。当林妙妙直播耽误学习时，我们看到了作为好朋友的钱三一、邓小棋对其的反复规劝。相反，一个个体如果在人群中因为不被需要而感受到孤独，就会影响一个人的情绪，很难全心投入到主要的学习中。

面对孩子的问题，家长如何应对？林妙妙的爸爸是一个特别智慧的爸爸，在悄悄化解着家庭冲突，无论孩子怎么折腾他都会稳如磐石一般，先给孩子冷静的空间，然后再顺势力导。他给出了如何应对孩子青春期问题最好的答案。温尼克特说，面对孩子的问题，家长要“活下来！”。当家长稳定了，孩子自然就稳定了。孩子闹，有时是他/她自己的困惑无法解决，也在迷茫；有时就是想宣泄一下；有时是通过这种闹的方式在要规则。就像林妙妙妈妈在家里扮演着规则和权威的角色，无论爸爸怎么劝，妈妈都是一声怒吼：“回屋学习去！”林妙妙尽管是摔门而去，但也乖乖去学习了。

青春期是以往家庭养育方式的试金石。以前没有给予孩子的或是需要重新校正的部分在此时期给了家长二次补偿的机会。如果孩子的青春期碰到父母在自己青春期时未解决的问题，就需要寻找专业人士进行干预。

青春期之前需要给孩子做好性心理教育

关于认同的另一个主要方面是性别认同，比如你是男孩还是女孩，你喜欢男性还是女性。性发育是青春期主要的议题。在青春期由于性生理和心理的发育，不可避免的一个现象就是对异性（当然有的人可能是同性或者双性）开始感兴趣，身体也开始有了异性的感觉。《少年派》中钱三一和林妙妙的关系牵动着众多剧迷的心，而邓小棋和江天浩的加入也让青春时光的感情问题变得丰富多彩，时明时暗。因为这份爱恋，学习时光变得不再枯燥，美好与期待在校园中呈现出荷尔蒙的芬芳。

我们常把学生谈恋爱视为“早恋”。为什么会定义为“早”呢？青春期是生理、心理发育的高峰时期，也就是由未成年人向成年人的转型期，开始有性激素在我们体内发育，是人生发展的必然阶段。说其“早”，表达的更多的是父母的担心和不舍。所以，在青春期之前需要我们给孩子做好性心理的教育。早恋真的影响学习吗？也不尽然，剧中的钱三一就没有影响学习呀！在现实生活中，如若老师看到两个学霸谈恋爱而且比着学，一般也不会干涉吧。

面对孩子恋爱，家长该如何做呢？可能我们首先要恭喜孩子他发育正常，长大了。在学习阶段恋爱，家长不支持不反对，大的原则不让步。如：不可以有身体的接触，不可以单独到对方家里，不能单独到对方宿舍，更不可以过夜。剧中林妙妙因为被邓小棋误会赶出房间而被迫留宿钱三一和江天浩的房间。虽然事出有因，但也忽视了潜在危机。要密切关注孩子的状态，适时和老师沟通，必要时适当干预。校园恋爱的时光会给我们带来美好的回忆，如果家长过度介入，有时会让两个人走得更近或心理波动更大。