糖友为何要吃阿司匹林？这份指南给出答案！

北京朝阳医院内分泌科主任王广教授指出，糖尿病和心血管疾病一直都是密不可分、相互促进的关系。

糖尿病患者心血管疾病发病率更高

“糖尿病既是心脑血管疾病的独立高危因素之一，也是心血管疾病的并发症之一，中国人群研究表明，近50%糖尿病患者死于心血管疾病，曾有项调查发现，因冠心病而到急诊就诊的患者中，有70%的人被检测出有糖尿病或糖耐量异常。”王广教授用几个数字点明了糖尿病与心血管疾病的密切关系。

为何糖尿病与心血管疾病会相互影响?糖尿病患者的高血糖、氧化应激、炎症等特征致使血小板异常活化，会导致血栓形成，发生心脑血管疾病；同时，糖尿病和心血管疾病也有共同的“土壤”——肥胖、高血脂、代谢紊乱，患者容易同时罹患两种疾病。

但目前有很多糖尿病人并不认为自己是心血管病的高危人群。国际糖尿病联盟2016年进行的一项调查结果显示，90%的糖尿病患者至少有一项心血管风险因素，可有25%的受访者认为自己风险不高或者没什么心血管风险。

阿司匹林一级预防心血管疾病的药物

王广教授指出，阿司匹林是糖尿病患者心血管病防治的重要一环，国内外指南推荐，阿司匹林一级预防可显著降低糖尿病患者严重心血管事件风险达12%。

阿司匹林耐受的糖尿病患者，即使从未发生冠心病、缺血性卒中和其他动脉粥样硬化性血管疾病，也需要长期使用小剂量阿司匹林进行一级预防。

“除非阿司匹林不耐受，对于高危或极高危的糖尿病患者，推荐小剂量阿司匹林预防心脑血管发生风险；对于既往有心脑血管疾病的糖尿病患者，更需应用阿司匹林来进行心脑防护。”王广教授指出。

在近期的欧洲心脏病学会年会上，欧洲心脏病学会联合欧洲糖尿病学会发布了《糖尿病、糖尿病前期和心血管疾病》指南，为糖尿病患者提供了简便实用的评估方法：风险分级表格，患者可以直观地看出自己是极高危、高危，还是中危。



2019年ESC/EASD指南对糖尿病患者心血管风险分层

“很多患者担心长期服用阿司匹林可能带来的出血风险，不过，服用阿司匹林进行一级二级预防所来的收益，是远远大于风险的”，王广主任提醒，糖尿病患者的慢病管理本就是一个综合管理、联合用药的过程，在医生的指导下服用阿司匹林，不会带来大的健康风险。

王广主任提醒，糖尿病人不仅发生心血管疾病的机会比非糖尿病者高，而且发生的时间比非糖尿病者要早，由于心脏神经功能障碍，糖尿病性心脏病变的临床表现可能很不典型，比如心梗时不痛，很可能贻误病情，造成严重后果。 (记者李超然)