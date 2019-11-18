哺乳期的妈妈多吃猪蹄真的可以催乳吗？

很多人认为女性在哺乳期多吃猪蹄可以催奶，那么，哺乳期的妈妈多吃猪蹄真的可以起到催乳的作用吗？

虽然猪蹄中确实含有丰富的营养，属于高蛋白、高脂肪的食物，但是多吃猪蹄并不有利于催乳。事实上，母乳的分泌是按照规律进行变化的。在准妈妈临产前，乳房就开始分泌少量的乳汁，为新生儿的到来做准备。在产后的几天内，宝宝开始吮吸乳头时就会形成乳汁分泌的反射，乳汁的分泌就会增多加快。不同的妈妈也会因个人体质、生活方式的不同，在乳汁分泌上存在差异。

而猪蹄里因为含有大量的饱和脂肪和胆固醇，妈妈们摄入大量的肉食和浓汤，不仅不会催奶，反而会容易堵奶，引起排乳不畅，出现乳房胀痛。另外，还会增加肥胖、高血压等风险，给哺乳期妈妈们的身体增加负担。而且，乳水当中90%都是水分，也就是说补充水分可以帮助乳汁分泌，即使是通过喝汤来补充水分，也要以清淡为主，不宜太油腻。虽然吃猪蹄本身是不能催乳的，但是在哺乳期的妈妈们可以适量食用猪蹄煲汤，以此来增加哺乳期汤水的摄入量。但要注意的是，在喝猪蹄汤时最好撇掉汤汁表面的那层浮油。

做到科学催奶，才能事半功倍。其实，直接有效的催奶方式主要有三种。第一，宝宝的吮吸。哺乳期妈妈要多喂养宝宝，宝宝吮吸乳头可促进妈妈的脑下垂体分泌催乳素，从而增加乳汁的分泌量。第二，规律的作息。哺乳期妈妈要保证充足的睡眠和休息，睡眠不足会影响母乳的分泌，要保持愉悦的心情，以平和的心态面对生活中的一切，避免劳累过度。第三，保持营养均衡。营养是乳汁分泌的基础，要注意合理平衡膳食，多补充水分（白开水、汤汁、豆浆和牛奶等）。养成合理健康的生活方式，才能更好地为宝宝哺乳。

本文由北京丰台医院妇产科副主任刘萍进行科学性把关。