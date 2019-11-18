别让“护理假”止于“热搜”

山东省卫健委日前发布公告，向社会公开征求对《山东省优待老年人规定（征求意见稿）》的意见。《意见稿》提出，支持子女依法照护、探望老年人，用人单位应准许职工在老年父母生日或因病住院期间请假看望、陪护，为子女给老年父母提供精神慰藉等创造条件。此项有关独生子女护理假的规定引发关注，被推上微博热搜。

为方便独生子女照顾父母特设护理假，不失为一种带有政策性补偿意味的福利性举措。被推上微博热搜，更是凸显此项福利举措的必要、及时和深得民心。不过，也有包括企业职工在内的不少网友表达出别让好政策“只存在于‘热搜’”的担忧和疑虑。

当前，由于企业或用人单位的情况各异，护理假政策在现实生活中的实施效果也并不尽如人意。调查发现，一些公司和个人明确表示“不知道护理假”；也有企业的人力资源主管坦言“没有人以独生子女护理假的名义请假”；鉴于职工在劳资双方中的弱势地位，一些符合条件的独生子女则表示“不敢请”：“老板不乐意，能休你也不敢休”。此外，还有职工抱怨请护理假程序复杂且看领导脸色。

由此看来，破解独生子女护理假的知易行难，确保好政策真正照进现实、带来温暖，的确需要在完善制度设计和监管福利落地的两个层面用力。首先，鉴于独生子女护理假已成社会共识和部分省市地方性法规的实际情况，很有必要对此实施“顶层设计”。以国家立法的形式将这种政策性举措上升为法律条文，既可规避省市各自为政、标准不一的规章各异，也让地方立法有据可凭、有章可循，从而提升法治效力。

其次，拟定护理假规章须具可操作性，并辅以必要的监管保障和违规处罚机制。规定要尽可能穷尽护理假的各种情形、回答民众质疑、保障当事人权益。政府也可制定一些诸如税收补助之类的鼓励性政策，呼应护理假落实。同时，完善相关监管措施，保证其实至名归、力避对护理假使用的弄虚作假、冒用滥用，让好政策在执行中不跑调、不走样。期待护理假早日从纸上落到现实，真正让独生子女的父母享受到政策温暖。（张玉胜）