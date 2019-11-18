口舌享受生活的“火热” 当心食管癌来敲门

近日，强冷空气跟随着“双十一”的快递大潮 “包邮到货”，我国中东部地区出现了大风降温天气，北京气温降幅高达12℃。凛冽的寒风中，人们又开始捡起一句口头禅：“多喝点热水”，还有很多人则开启了今冬“保温杯里泡枸杞”的养生日常。冬日里，品一杯热茶、吃一顿热气腾腾的饭菜是很多人享受生活的习惯之一。

殊不知，“长期喝热水或吃过烫食物等不良饮食习惯，有引发食管疾病甚至食管癌的风险。”近日，中国医学科学院肿瘤医院内镜科主任医师王贵齐告诉科技日报记者。

全球新发病例一半以上在中国

食管癌，又称食道癌，是指起源于食管黏膜鳞状上皮的恶性肿瘤，也是威胁我国居民健康的常见恶性肿瘤之一。

食管癌的发生、发展是多阶段的，故食管癌的症状与疾病的进程有一定关系。根据北京大学肿瘤医院主任医师沈琳校核的百科医典“食管癌”词条显示，当病灶局限于黏膜层和黏膜下浅层，无淋巴结转移时，尚属食管癌早期。食管癌早期可无明显症状，或在进食时有哽噎感、胸骨后有异物感。当进行到中晚期时，癌组织可累及食管全周、突入腔内或穿透食管壁侵犯临近器官。中晚期食管癌通常表现为进行性加重的吞咽困难、持续性胸骨后疼痛或背痛、明显消瘦等。

根据《中国早期食管癌筛查及内镜诊治专家共识意见（2014）》，在全球范围内，食管癌的发病率在恶性肿瘤中位居第8位，死亡率位居第6位。据统计，2018年全球食管癌新发病例约57.2万，死亡病例约50.9万，其中一半以上的食管癌患者分布在中国。

我国食管癌发病存在较强的区域性，高发区主要集中在太行山附近，涉及河南、河北、山西、山东、安徽等省份。

食管癌的发生发展是一个较为缓慢的过程，从有不典型增生到癌变，一般需要几年到十几年。“如果能在早期发现，食管癌治疗后5年生存率约为90%，而中晚期的数据则仅有20%左右。事实上，我国约85%的患者都是在中晚期时发现的。因此，在做好外科放疗、化疗规范化治疗的同时，积极开展食管癌的筛查和早诊早治也是当务之急。”王贵齐说。

专家提示，如出现吞咽哽噎感、食管异物感、胸骨后疼痛、进食时食物不自然停滞或缓慢通过食管、咽喉部位干燥或紧缩感，以及其他不易言明的胸部不适等症状，存在患上食管癌的可能，应尽早到专业医疗机构进行早筛，如进行胃镜等检查。

遗传+生活方式是两大危险因素

“导致食管癌的危险因素有很多，总体可归纳为两类，一类是先天的遗传因素，另一类是后天的环境因素和生活方式。”王贵齐说。

虽然食管癌的成因较为复杂，究竟哪种危险因素最为关键尚无定论，但大量研究显示，有些物质或生活方式与食管癌发病密切相关。

大家对亚硝酸盐或许并不陌生，如今，它又添“罪状”：亚硝酸盐与胺类物质结合生成的亚硝胺是食管癌致病的重要因素。流行病学调查显示，在食管癌高发区，粮食和饮水中的亚硝胺含量明显高于其他地区，且与当地食管癌患病率正相关。

人们食用发霉的食物也可能“病从口入”。霉变食物中黄曲霉菌等真菌能够将硝酸盐还原成亚硝酸盐，促进合成硝酸胺；或者可能只是“顺便捣捣乱”，与硝酸胺协同致癌。

营养不均衡、微量元素缺失也需引起重视。“流行病学调查表明，饮食中缺乏多种维生素，如A、 C、B2，以及缺乏包括钼、锌、锰在内的微量元素皆与食管癌发病有关。”中国协和医科大学基础医学院教授章静波曾在相关科普文章中提到，更多研究证明，血硒水平较高的人群，其食管癌的发病和死亡危险性，显著低于血硒水平较低的人群。而且，饮食中补充硒可以阻断食管细胞的非典型性增生，从而可防止进一步发展成食管癌。

除此之外，吸烟与饮酒也会增加食管癌患病风险。研究显示，有严重烟瘾的人群死于食管癌的数量约为不吸烟者的3—4倍，常酗酒者患病风险高达普通人群的25—30倍。“若一个人既吸烟又饮酒，则食管癌发生的可能性还会明显的增高。”章静波认为。

除了吸烟、饮酒，前文提及的长期吃过硬、过烫的食物等也是食管癌的诱发因素。

那么，问题来了：同样暴露于危险环境因素和生活方式，为什么有的人会得食管癌，而有些人则不会？这就跟遗传有很大关系。

流行病学调查表明食管癌的发生有较为明显的家族聚集现象，譬如往往一家人有两位或两位以上的成员患食管癌。

更加深入的研究表明，食管细胞的癌变与诸多基因有关。例如，中国工程院院士、中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院病因及癌变研究室主任林东昕带领团队，曾通过全基因组关联研究发现了多个全新的中国人群食管鳞状细胞癌易感位点，而食管鳞状细胞癌是食管癌最常见的类型。

“人体细胞每天都在不断更新、代谢，由于生活中不恰当的刺激，可能会导致细胞在代谢过程中发生基因的错配、丢失，成为癌变的基础。”王贵齐说。

早期治疗对我国医师来说并非难事

在探明上述危险因素的基础上，尽量避免危险因素相关的物质摄入、改善不良生活习惯能够有的放矢地预防食管癌。

王贵齐等与会的多位食管癌领域专家表示，鉴于火腿、熏肉等腌制食品中亚硝酸盐的含量相对较高，因此要少吃或不吃；日常生活中应避免摄入发霉变质的食物；少抽烟、饮酒；避免过烫、过硬食物入口；均衡饮食，注意补充微量元素等。如家族中有患食管癌的病例，则更应对自己的身体状况“紧绷一根弦”，定期体检并进行食管相关疾病的早筛早治。

事实上，如果早期能够及时发现癌变，接下来的治疗对于我国医师来说，并非难事。

“中国食管癌年外科手术量居世界第一，中国食管疾病的诊疗技术不输发达国家，中国外科医生有充足的经验与世界分享。”欧洲胸外科协会主席、意大利托里诺大学教授恩里科·鲁菲尼称。

我国庞大的食管癌病例数为中国外科医生提供了大量临床案例。“在食管癌领域，中国的外科大夫手艺非常巧。欧美国家的大型肿瘤中心每年仅有100例左右食管癌患者，反观中国医科院肿瘤医院，每年的患者数能达到1000例左右，”世界食管疾病协会主席、美籍华人陈晓欣对记者说，“因此，中国在食管疾病研究方面贡献颇丰，有病例打底数，欧美食管疾病研究要向中国看齐。”

“整体看我国食管疾病在基础研究领域较为欠缺，而欧美国家的相关研究更重基础、更细致。”中国医学科学院肿瘤医院胸外科副主任薛奇指出，下一步我国会依托大量的病例数据，用数据支撑科研，希望能在世界范围级的食管疾病指南中发出声音。（实习记者 于紫月）