饮酒行为与受教育程度有关系吗？

几乎人人都知道过量饮酒的危害。但研究显示，酒精摄入在全球范围内依然是死亡和残疾的主要危险因素。

酗酒，现在已是一个颇受重视的健康问题，在精神科，它也作为一类常见的课题被研究和分析。因此，确定与人们饮酒量、饮酒频率以及所饮酒精品类相关的因素，对制定和改善干预、治疗策略可能十分重要。

78万人数据，53个遗传变异

美国国立卫生研究院（NIH）最新展开一项研究发现，更高的学历——即受教育年限更长——可能会影响一个人的饮酒行为，并降低其产生酒精依赖的风险。

过去的研究曾经表明，受教育程度可能会影响饮酒行为，但不同研究所得结果之间存在冲突。为了评估受教育程度对饮酒行为和酒精依赖可能造成的影响，NIH的一组研究人员使用了双样本孟德尔随机化的统计方法。

他们利用国际基因组学联盟的遗传数据，研究了一组包含53个与受教育程度差异相关的遗传变异，以及它们与某些饮酒行为的关联。他们测试了这53个与受教育程度相关的变异中，有哪些也存在于另一项研究中的不同饮酒行为人的DNA中。

这一研究发表在《分子精神病学》期刊上，通讯作者富克·罗霍夫表示：“我们使用了来自大约78万研究参与者的数据，发现那些与受教育年限多3.61年相关的基因变异，与酒精依赖风险降低约50%也相关。”

换句话说，与受教育程度相关的基因变异，同时也会影响饮酒模式和所饮酒精的种类。

受教育程度影响酒精依赖行为

此次发现，与受教育程度相关的基因变异，尽管和人们每周饮酒总量无关，但拥有这些基因变异的人，狂饮（每轮饮酒量包含6个或以上单位的酒精）频率较低，因喝酒失去记忆的频率较低，每个饮酒日饮下的酒精总量以及每周蒸馏烈酒、啤酒和苹果酒的饮用量较少。这种基因变异与烈酒饮用量较少之间的关联，在女性中比在男性中更加明显，但与啤酒、苹果酒饮用量较少的关联在男性中更加明显。

罗霍夫说：“有一点很重要，我们要理解虽然这些变异使我们能够研究受教育程度对饮酒和酒精依赖可能带来的影响，但这并不意味着受教育程度不能被改变。本研究中，我们展示了受教育程度可能对饮酒造成的影响，表明提高受教育程度，可能是预防问题饮酒、酒精依赖及其后果的有效方式。”

但研究人员提醒，由于研究中的遗传数据来源是英语国家的人，因此该发现对其他国家的适用性可能有限。有必要用其他不同国家和种族的数据来重复这一研究。而且研究中受教育程度只衡量了在学校的年限，因此无法从教育的不同方面去更精细衡量其对饮酒的影响，但应在以后的研究中对这些进行调研。

饮酒行为，反映的是生活方式

有意思的是，该研究同时显示，拥有与受教育程度相关基因变异的人，无论男女，饮酒频率其实也不算低，男性更喜欢随餐饮酒，红酒饮用量也更大。

值得注意的一点，是稍早时间一项研究认为需要警惕“长期无规律”饮酒行为。因为饮酒带来的风险，并不仅仅局限于重度饮酒者——那些无规律的饮酒才会让心血管疾病的风险升高，但符合健康指南推荐量、规律适度的饮酒，却可能对心血管有保护作用。

来自伦敦大学学院的研究者达拉·奥尼尔表示，科学家利用长期追踪数据来区分从不饮酒的人和曾经饮酒但已戒酒的人——按照广为接受的理论，后者患冠心病的风险应该比前者高，他们通过数据检验，最后的结果证实了这个结论。同时，这个理论还存在性别差异——从不饮酒的女性患冠心病的风险反而比规律适度饮酒的人高，但从不饮酒的男性没有这个现象。

一般而言，在人群级别的研究中，重度饮酒者的样本数量，往往都不足。从这一组实验群体来看，参与统计的女性重度饮酒者更少，因此重度饮酒者的冠心病发病率目前存在很大的疑问。

奥尼尔博士表示，对饮酒行为造成的影响的解读，必须非常谨慎，毕竟已经知道重度的酒精摄入会引起很多健康问题。而长期且不稳定的饮酒行为可能带来更严重的风险，这或许是因为不稳定的饮酒行为，反映出的往往是人们生活方式上更多方面的不稳定，包括健康状况不佳或生活压力等。（本报记者 张梦然）