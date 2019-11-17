2万余医药卫生岗位“虚位以待” 儿科等紧缺专业成热门 

记者从16日于广州举行的第22届全国医药卫生行业人才招聘会上了解到，2万余个岗位“虚位以待”，儿科、护理、麻醉、医学影像、医学检验等紧缺专业成为现场招聘热门。

本场招聘会由国家卫生健康委人才交流服务中心、广东省卫生健康委员会主办。据国家卫生健康委人才交流服务中心主任、党委书记张俊华介绍，2019年，国家卫生健康委人才交流服务中心围绕京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家重大发展战略，充分发挥国家级卫生健康行业人力资源服务机构在促进行业人才就业、流动与优化配置的专业作用，联合浙江、广东、天津等省（市）卫生健康委定于2019年11月10日、16日和12月7日分别在杭州、广州、天津举办第22届全国医药卫生行业人才招聘会，即“长三角地区”“华南地区”和“京津冀地区”专场招聘活动，搭建人才交流平台。

在广州场，招聘会吸引来自全国各地的各级医疗机构、医药企业等400余家行业单位参展，其中广东省内参展单位240余家，全国其他地区参展单位160余家。招聘岗位包括临床医师、药剂师、医技、护理、中医学、医学影像、医学检验、麻醉、儿科等2万余个。其中，儿科、护理、麻醉、医学影像、医学检验等紧缺专业成为现场招聘热门。

据统计，参加现场招聘的求职者中大专学历占39.6%、本科学历占32.3%、硕士及以上占28.1%，求职者中不乏来自美国、英国、德国、法国、澳大利亚、日本、韩国等相关医学院校的毕业生。参展单位现场共收到求职者简历2万余份，部分单位岗位全部招满。

广东省卫生健康委副主任黄飞介绍，在本次招聘会中，广东30家高水平医院提供4000余个岗位，190家县级医院提供3500余个岗位，47家升级建设的中心卫生院提供近700个急需岗位。