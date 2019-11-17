流感季来临流感疫苗打还是不打？疾控专家来解答

到底要不要接种流感疫苗？

为什么要接种流感疫苗？

哪些人群可以免费接种？

关于流感疫苗的相关问题，疾控专家为您解答。

●为什么要接种流感疫苗？

流感的临床表现为发热、头痛、浑身酸疼无力、怕冷；多伴有呼吸系统的症状，如流鼻涕和干咳。流感也可能引起腹泻和呕吐。重症病例可出现肺炎、急性呼吸窘迫综合征、休克等多种并发症，严重者可导致死亡。流感相对于普通感冒而言，体温更高，持续时间更长，全身症状更重，并发症和病死率也更高。

接种流感疫苗是目前世界公认的预防流感最为有效的措施。

以北京为例，该市推动流感疫苗大规模接种已有12年的历史，观察数据证明，流感疫苗对北京市流感疫情控制能够起到良好的作用，效果明显。学生群体的接种率越高，聚集性疫情发生的风险越低，流感疫苗接种率≥50%的学校出现流感集中发热疫情的概率降低了85%。在流感疫苗株与流行株匹配的情况下，接种流感疫苗的个体感染流感病毒的风险可减低大约50%。说明流感疫苗可以为抵御流感建立一道坚实的屏障，守护人群的身体健康。

●流感疫苗最佳接种时机是什么时候？

流感疫苗最佳的接种时机是每年的9月到11月份，最好是在流感高峰季来临之前，因为接种流感疫苗后通常需要两周到四周的时间能产生保护性的抗体。

●流感疫苗需要每年都接种一次吗？

流感疫苗需要每年接种，因为流感会发生抗原的漂移，换句话说就是病毒变异，所以流感疫苗需要每年接种才能达到很好效果。

●今年使用的流感疫苗有哪些种类？

从疫苗包含的抗原成分（即有效成分）来讲，今年有两种类型的流感疫苗：三价疫苗和四价疫苗。区别就是一个含有3种抗原，可以预防H1N1、H3N2和BV三种流感病毒感染；另一个含有4种抗原，除了可以预防上述3种病毒，还可以预防BY型流感病毒。这两种疫苗预防流感都是有效的。

●接种流感疫苗有哪些注意事项？

接种流感疫苗是预防流感的有效手段，但是值得注意的一点是，接种流感疫苗只能预防流感感染，不能预防像鼻病毒、冠状病毒、副流感病毒感染引起的一些类似症状的普通感冒，也不能预防除流感病毒以外的其他病原体感染。

而且，流感疫苗接种有它的适用人群。原则上，6月龄及以上没有禁忌证的人，都可以接种流感疫苗。但是，由于不同人群感染流感病毒的机会及感染后出现临床症状严重程度的不同，某些人群应该更加优先地接种流感疫苗，例如儿童、老年人、孕妇以及患有哮喘、糖尿病、心脏病等慢性基础性疾病的流感高危人群。

●流感疫苗的安全性如何？对于可能产生的异常反应，具体的补偿措施是如何制定的？

总体来说，流感疫苗是非常安全的，发生严重异常反应的概率是非常低的。与其他疫苗一样，流感疫苗接种后也可能会出现一些不良反应，主要是一些局部反应。比如，接种部位红、肿、痛，全身反应也会有。但是，这些反应通常都比较轻微，在几天内会自行消失，极少出现重度反应。

今年12月1日，《中华人民共和国疫苗管理法》将开始施行，其中有一章节涉及疫苗接种异常反应的监测和处置。法律规定，免疫规划疫苗引起的异常反应是由政府负担补偿经费，二类疫苗由企业负担补偿经费。另外，政府还鼓励对疫苗的接种异常反应的补偿实行商业性的保险机制。

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什么是流感的“社会疫苗”

所谓流感的“社会疫苗”，就是一定要坚持健康生活方式，养成良好卫生习惯，做好个人日常防护。其中最关键的措施是勤洗手，避免触摸眼睛、口鼻等，从而减少自身感染流感病毒的机会；咳嗽或打喷嚏时，用纸巾、毛巾等遮住口鼻，强调患病期间外出佩戴口罩，避免将流感病毒传播给他人。

需要强调的是，生病戴口罩既是防呼吸道相关传染病的重要措施，更是个人文明的重要标志，大力提倡“口罩文明”，有效地减少流感等传染病的传播。