世卫组织：结核病居单一传染病死因之首
毛圆圆
近日，世界卫生组织发布了《2019年全球结核病报告》。报告显示，结核病仍是全球十大死因之一，也是最大的单一感染性病原体致死原因（高于艾滋病）。
“死亡率与病死率不同，不是疾病严重程度的必然体现，大家不要认为结核病死亡率高，就说明得了这个病很容易造成死亡。”中国疾控中心结核病防治临床中心办公室主任刘宇红告诉健康时报记者，在我国，结核病死亡率为2.6/10万人，始终处在较低水平，在30个高负担国家中列在第29位。
刘宇红主任介绍，目前中国普通结核患者、结核病药物敏感的患者，治疗成功率已可达到90%左右。如果坚持服药、遵从医嘱，绝大部分患者可以治愈。当然，对于耐药结核病的治疗，要比普通结核病的治疗更复杂些。
“控制结核病的关键在于及时发现和治疗。”刘宇红主任表示，结核病患者咳嗽、咳痰等症状类似呼吸道感染症状，易延误诊断和治疗，引起疾病进一步传播，也增加了治疗失败风险。建议咳嗽、咳痰等症状超过2周或咯血的患者，及时进行痰结核菌和X线胸片检查。“通过适当运动、均衡饮食、不熬夜来保持健康的身体是提高身体免疫力、不得结核病的首要防线。”刘宇红建议，风险较高的人群如老年人、糖尿病患者、免疫力低下者尽量少到人群聚集的地方，出门戴口罩做好自我防护。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn