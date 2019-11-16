世卫组织：结核病居单一传染病死因之首

近日，世界卫生组织发布了《2019年全球结核病报告》。报告显示，结核病仍是全球十大死因之一，也是最大的单一感染性病原体致死原因（高于艾滋病）。

“死亡率与病死率不同，不是疾病严重程度的必然体现，大家不要认为结核病死亡率高，就说明得了这个病很容易造成死亡。”中国疾控中心结核病防治临床中心办公室主任刘宇红告诉健康时报记者，在我国，结核病死亡率为2.6/10万人，始终处在较低水平，在30个高负担国家中列在第29位。

刘宇红主任介绍，目前中国普通结核患者、结核病药物敏感的患者，治疗成功率已可达到90%左右。如果坚持服药、遵从医嘱，绝大部分患者可以治愈。当然，对于耐药结核病的治疗，要比普通结核病的治疗更复杂些。

“控制结核病的关键在于及时发现和治疗。”刘宇红主任表示，结核病患者咳嗽、咳痰等症状类似呼吸道感染症状，易延误诊断和治疗，引起疾病进一步传播，也增加了治疗失败风险。建议咳嗽、咳痰等症状超过2周或咯血的患者，及时进行痰结核菌和X线胸片检查。“通过适当运动、均衡饮食、不熬夜来保持健康的身体是提高身体免疫力、不得结核病的首要防线。”刘宇红建议，风险较高的人群如老年人、糖尿病患者、免疫力低下者尽量少到人群聚集的地方，出门戴口罩做好自我防护。