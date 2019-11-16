报告显示：气候变化将影响下一代人健康

本报讯 （记者王倩）近日，国际学术期刊《柳叶刀》发布最新年度报告——《柳叶刀2030倒计时：气候变化与人群健康报告》及中国政策简报。报告显示，气候变化已经对当今全球儿童的健康造成了损害，但减缓气候变化行动的成效并不显著。若全球不能达到《巴黎协定》制定的目标，即不能将气温上升限制在2摄氏度以下，那么气候变化将影响下一代人的终生健康。

“如果面对气候变化继续无动于衷，任由高碳排放和气候变化以目前的速度继续发展，当下出生的孩子将面对一个比工业化前平均温度高4摄氏度以上的世界，气候变化对人类健康的影响将覆盖其婴儿期、青春期、成年期和老年期。”报告共同主席之一、清华大学理学院院长及地球系统科学系主任宫鹏教授介绍，随着气温上升，现在出生的婴儿将受到营养不良和食品价格上涨的影响；等他们到了儿童时期，气温上升和降雨模式的改变将导致腹泻、登革热、弧菌等传染性疾病的增加；青春期之后，空气污染的影响将进一步恶化，造成其肺功能下降、哮喘恶化并增加罹患心脏病和中风的风险。

《柳叶刀2030倒计时》项目组执行主任尼克·瓦茨博士表示，儿童的身体和免疫系统仍处于发育阶段，容易受到气候变化带来的健康风险的影响。儿童早期所遭受的损害是持久且普遍的，对健康的影响将持续一生。“当今世界选择的道路将决定孩子们的未来，确保当下出生的孩子不受气候变化的影响，需要全球75亿人联合起来，共同行动。”报告共同作者、秘鲁卡耶塔诺埃雷迪亚大学斯特拉·哈丁格博士说。

“如果各国履行《巴黎协定》，将全球变暖的目标限制在2摄氏度以下，那么2019年出生的孩子将会看到另外一番景象。”宫鹏说，在他们6岁时，会看到英国已不再使用煤炭；在21岁时，会看到法国的交通不再用汽油；在31岁时，会看到世界实现净零排放，拥有更清洁的空气、更安全的饮用水和更营养的食品。

中国是全世界人口最多、疾病负担第二的国家，气候变化应对直接关系到公共卫生管理和健康中国行动。报告共同作者、清华大学地球系统科学系蔡闻佳副教授在解读2019年中国政策简报时表示，中国在极端高温天气下是非常脆弱的，且脆弱程度还在不断加剧。目前，有近1/3的65岁以上人口面临着高温暴露的危险，自1990年以来人数增加了25%。高温暴露会增加中暑、心脏疾病和肾脏疾病的发病风险，严重威胁老年人健康。当前亟须采取紧急措施来帮助人们适应高温，尤其要关注有潜在健康问题的城市老年人。如果全球不立即采取共同行动减少温室气体排放，中国与高温有关的死亡率将大幅上升。

《柳叶刀2030倒计时》的作者们呼吁，为了减少气候变化对健康的消极影响，除了在淘汰燃煤发电、建设更多公共交通系统等方面持续发力外，还需要在卫生系统方面进行重大投资，提升急诊和医疗服务能力，以应对气候变化带来的医疗压力。

据了解，《柳叶刀2030倒计时》是一项跨学科的国际合作项目，自2015年起每年发表全球应对气候变化和保护人群健康的年度进展。2019年度的报告更新了41项关键指标的进展变化，这些指标涉及气候变化影响、暴露程度和脆弱性，针对健康的适应措施、规划和恢复力，减缓措施及其健康协同效益，经济和融资，公众和政治参与5大领域。报告由来自世界卫生组织、世界银行、伦敦大学学院和清华大学等35家机构的120位专家共同完成。