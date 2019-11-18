学术报告提示关注气候变化与人类健康的关系

11月14日，国际学术期刊《柳叶刀》（The Lancet）在清华大学发布最新年度报告——《柳叶刀2030倒计时》气候变化与人群健康报告及中国政策简报。清华大学理学院院长、地球系统科学系主任宫鹏教授和地学系蔡闻佳副教授现场解读了今年《柳叶刀2030倒计时》报告的最新发现。

《柳叶刀2030倒计时》气候变化与人群健康2019年度报告发布会现场

此次报告更新了5大关键领域、41项指标的年度数据，包括气候变化影响、暴露程度和脆弱性；针对健康的适合措施、规划和恢复力；减缓措施及其健康协同效应；经济和融资；公众和政治参与。