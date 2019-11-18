学术报告提示关注气候变化与人类健康的关系
11月14日，国际学术期刊《柳叶刀》（The Lancet）在清华大学发布最新年度报告——《柳叶刀2030倒计时》气候变化与人群健康报告及中国政策简报。清华大学理学院院长、地球系统科学系主任宫鹏教授和地学系蔡闻佳副教授现场解读了今年《柳叶刀2030倒计时》报告的最新发现。
《柳叶刀2030倒计时》气候变化与人群健康2019年度报告发布会现场
此次报告更新了5大关键领域、41项指标的年度数据，包括气候变化影响、暴露程度和脆弱性；针对健康的适合措施、规划和恢复力；减缓措施及其健康协同效应；经济和融资；公众和政治参与。
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健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
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