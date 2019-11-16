北京市卫生健康委：北京无新增鼠疫病例
本报讯 记者李琳 特约记者姚秀军11月15日从北京市卫生健康委获悉，该市组织专家对首都医科大学宣武医院和首都医科大学附属北京儿童医院接诊的两名来自内蒙古自治区鄂尔多斯市的患者进行了综合判断，结合患者流行病学史、临床表现、病原检查，认为患者不符合鼠疫诊断标准，排除鼠疫，解除隔离观察。
另外，已经确诊的来自内蒙古锡林郭勒盟的两名鼠疫患者中，一名病情稳定；另一名经专家会诊，病情仍然危重，略有好转，正在进行对症治疗。截至记者发稿时，北京市无新增鼠疫病例，未接到密切接触者出现发热等相关异常情况的报告。
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