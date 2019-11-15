市纪委监委公布第一批专项整治  漠视侵害群众利益问题工作成果

按照中央和市委“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治工作要求，市纪委监委机关牵头，会同17个市属委办局机关，对漠视侵害群众利益问题进行集中整治，着力解决群众最急最忧最盼的紧迫问题。各地区各部门认真履行专项整治主体责任，针对群众反映强烈的突出问题上下联动整改，工作取得阶段性成效。为开门搞整治，市纪委监委机关此前公布了专项整治受理群众监督举报和反映问题方式，下一步将分批次陆续公布整治成果，接受群众监督评判。日前，市纪委监委机关会同市公安局、市市场监管局、市住建委、市委农工委市农业农村局、市城市管理委、市卫生健康委、市医保局等部门公布在“不忘初心、牢记使命”主题教育中专项整治漠视侵害群众利益问题工作的第一批成果。分别是：

在整治食品药品安全领域问题方面，6至9月，共破获食药类案件262起，刑事拘留430人，清查“黑窝点、黑作坊”250余个。开展秋季开学前食品安全专项检查，约谈违规食品经营者32户，责令改正25户，立案查处11户，取缔无证经营者2户，查处网络餐饮违法行为16起。推进校园“阳光餐饮”工程建设，全市99.93%的中小学校食堂、100%托幼机构食堂，以及100%的校园集体用餐配送单位完成“阳光餐饮”工程建设。查处保健食品无证经营、虚假宣传、不合格食品等案件60起，依法处置涉嫌违法广告219条次。

在整治农村公共基础设施领域问题方面，加强农村主配网运维管理，巡视周期由30天缩短至15天，发现问题及时解决，户均容量从1.5kW提升至9kW。对燃气设施的101项隐患进行排查整改，有效保障“煤改电”“煤改气”2586个村，约116万户农户安全用电、足额用气、温暖过冬。

在整治住房租赁中介机构乱象方面，针对12345市民热线反映问题集中的465家房屋租赁中介机构，组织开展联合检查。市区两级管理部门共检查经纪机构5403次，行政处罚269起，罚款371万元；清理整治违法群租房5224处。先后约谈互联网平台20余次，下架各类违法违规房源信息102万余条。对违规房源屡禁不止的3家网站断网整改，并查处380家存在违法违规行为的房地产经纪机构。打掉6个黑中介犯罪团伙，刑事拘留85人，行政拘留7人，核破案件42起。针对中介广告合同违法罚款63件，罚没款77.09万元，依法将3176户房地产经纪机构列入经营异常名录，将247户列入严重违法失信企业名单。

在整治医疗领域问题方面，发挥北京儿童医院、首都儿科研究所的专科优势，提高医疗机构血液病和恶性肿瘤的诊断和治疗能力。成立手术、化疗、放疗、移植等专业25名专家组成的儿童血液病、恶性肿瘤专家委员会，提升定点和协作医院及社区卫生机构诊断和治疗能力，确保患儿早诊早治。完成低收入农户796人参保帮扶工作。对城乡居民困难人员大病医疗保险起付线降低50%，同时提高报销比例5%；对特困供养人员、城乡居民最低生活保障（含生活困难补助）人员、城乡低收入救助人员等社会救助对象医疗救助的门诊、住院、重大疾病全年救助封顶线分别提高2000元、2万元和4万元；将城乡居民医疗保险住院封顶线由20万元提高到25万元，降低患儿家庭费用负担。对符合社会救助条件的特殊困难患儿和家庭，给予保障救助。将恶性肿瘤、血友病、再生障碍性贫血纳入门诊特殊病范围，将基本医疗保险参保人员患特殊病相关门诊费用按照住院标准报销。积极做好国家谈判的17种抗癌药在本市的报销工作，截至9月，本市参保人员共有25633人次发生了17种抗癌药相关费用，医保基金报销了2.07亿元，其中治疗儿童血液病的“培门冬酶”共有482人发生费用，医保基金报销93万元。完成对全市2916家定点医疗机构、445家定点零售药店的区级现场检查；发现580家次的定点医疗机构存在不合理诊疗、申报诊疗项目与实际应用不一致、治疗项目登记不全、不合理收费等问题，目前已拒付和追回医保基金不合规支出719.88万元。（记者 宋佳音）