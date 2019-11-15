你有没有尝试过在豆浆里面加入醋？如果这么做了，你就会发现一个神奇的现象——豆浆变成豆花了。这是为什么？

豆浆富含大豆蛋白，其颗粒表面分布着带有同样电荷的基团，因为“同性相斥”，所以这些基团互相“看不顺眼”，排斥对方。这就使得蛋白质颗粒均匀地分散在豆浆体系中。当醋加入这个体系，会中和大豆蛋白表面的电荷，使得蛋白质颗粒们“冰释前嫌”，紧紧相拥，形成凝胶。宏观上体现为絮凝和沉淀，就是我们所说的“豆腐花”。

像醋酸这样的化学物质还有很多，统称凝固剂。市售豆花的生产中，常见的凝固剂有3种，盐卤、石膏与葡萄糖酸内酯。盐卤中的阳离子主要是钙和镁，阴离子主要是氯离子和硫酸根。钙和镁都能使蛋白质分子之间形成较为牢固的链接，而且其溶解度较高，能让“网络”的节点更为密集，形成的豆花口感较粗糙。石膏是硫酸钙，在水中的溶解度不高，得到的豆花比较细嫩。葡萄糖酸内酯的优势在于可以把所有的豆浆都凝成固体，因而用其做的豆花口感更光滑细嫩。

知道了这些，你也能动手做豆花了！用料理机打好豆浆，再派凝固剂劝蛋白颗粒们“友好抱团”。如果不喜欢醋的风味，可根据自己的口味选择其他凝固剂。▲