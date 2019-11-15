防慢病：营养、药物、运动

在慢性非传染性疾病的治疗中，营养的作用越来越大，营养已经发展成为与药物、手术同等重要的治疗手段。营养和药物、运动在治疗上是相辅相成的。在近日举行的“营养治疗进社区”学术论坛上，与会专家针对辅酶Q10的科学研究、临床治疗、家庭保健等问题，进行了学术探讨与交流，并就如何推进营养治疗进社区、加强基层科普教育工作等，提出了一系列可行性解决方案。

最新统计数据显示，截至2018年底，中国60岁以上老年人口近2.5亿，其中患有慢性疾病的老人达到1.5亿，失能或半失能人数超4400万，慢性疾病占用医疗资源超80%。中国心脑血管疾病患者数量快速增长，每年死于心脑血管疾病的患者超过350万，占总死亡病因的40%。在心梗、脑梗突发的状态下，即使应用目前比较先进的治疗手段，仍然有75%以上的心脑血管疾病幸存者生活不能完全自理。

解放军总医院第三医学中心临床营养科原主任吕利表示，运动能起到激发人体潜能、促进人体代谢、提高人体自身免疫力的作用；药物的作用是控制疾病、阻止疾病进一步发生和发展；而营养的作用则在于补充人体的健康修复的资源。

营养治疗是社区常见病、慢性病以及疾病康复人群迫切需要的重要治疗手段。现代循证医学也证实了合理运用营养手段，能够减少患者住院时间，降低医疗成本，提高其生活质量。随着营养治疗进社区项目的推进，营养治疗科学化、均衡化、日常化的理念将全面普及。