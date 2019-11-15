垃圾要分类，源头要减量

您的社区开始垃圾分类了吗？近段时间，垃圾分类成为北京市民口中的高频词。在最近一次市政府常务会议上，这项“天大的小事”再次被提上议事日程。随着完善配套措施等后续流程建议出台，垃圾分类在京落地进入快车道。

提起垃圾处理，大家最熟悉的概念莫过于“分类”。事实上，垃圾处理是一项系统工程，包括源头管控、分类收集、储存、运输、处置等一系列工作，处理链条其实很长。相较于末端的分类，源头减量更是基础所在。粗略统计，我国城市人口每年人均产生垃圾700斤。前些日子，不少上海市民自嘲被垃圾分类“逼疯”，其实仔细想想，“罪魁祸首”还是垃圾产生量太大了。一定程度上，从源头上做减法，不仅能直接缓解后续分类的压力，还将间接遏制铺张浪费之风，着实是一种科学有效、事半功倍的治理举措。

这样的设想并非凭空而来，不妨看张试点单位的“成绩单”。据报道，北京会议中心多措并举，让人均垃圾产生量减少了30.6%。而显著效果的背后，其实并不是什么惊人的大动作，都是些不起眼的小改进。比如，酒店客房不再主动提供“六小件”，单这一项，每间客房每天就能减少近一斤的垃圾产生量。针对香皂利用率高、用量却小的特点，将重量从30克下调为20克。收集正餐蔬菜的边角料，简单再加工就能变成开胃小菜……这些细微之举如此行之有效，垃圾减量的空间之大可见一斑。

如果说减量是垃圾分类的源头治理，那么简约适度的生活观则是减量的“精神源头”。要看到，物尽其用、用之有节自古便是中华民族的传统美德。但随着社会飞速发展，消费主义越来越有市场。有人认为节约老土，吃穿用度处处讲排场、摆阔绰；有人追求“精致”生活，将过度消费视为高阶标配。虽说人人都有权追求生活品质，但这并不意味着无节制的资源消耗。何况，无度挥霍、透支消费并没有增加多少幸福感，反倒产生许多不必要的负担。很多人注意到，日本、挪威等国家都在高度发达的情况下流行起极简风，买菜论克、穿衣经年、淘汰冗杂，主动为生活做减法。“不忮不求，何用不臧”？转变生活方式，拥抱简单生活，将低碳理念转化到日常出行、生活消费的点滴当中，不仅是对自己生活的解放，也是对我们生存环境的贡献。

当下，北京垃圾分类正在如火如荼进行中。北京会议中心的减量经验，传递出一种思维的转变。用这样的绿色标尺衡量我们的生活，可以改变的地方还有很多。机关单位的打印纸可以双面使用，商场餐厅减少一次性餐具，快递企业不再追求过度包装，超市卖场尽量净菜上市……人人起而力行，势必能汇聚起一股不容小觑的改变力量，推动北京的城市文明再上新台阶。