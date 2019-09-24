小小一袋干燥剂 处置不当危害大

近日，湖南一名8岁孩子因将干燥剂放入热水后引发了爆炸，右眼被炸伤，经医院检查，眼球基本被溶，导致右眼终身失明。看似小小的一袋干燥剂，其实威力并不小。那么，干燥剂在什么情况下会发生爆炸？孩子如果误食干燥剂后，应该怎么急救？9月20日、21日，山西晚报记者就此进行了采访。

化学老师现场做实验

干燥剂多用于食品中，这样可以保持食品的干燥，不受潮。干燥剂通常都是独立包装，并标注着成分和“请勿食用”的提示语。干燥剂的成分多是生石灰，也有一些是硅胶类成分或矿物质成分。

山西晚报记者联系到太钢五中一位高中化学老师，针对干燥剂进行了实验。这位徐老师介绍：“一般情况下，生石灰干燥剂爆炸有两个必要条件，一是需要将干燥剂置于密闭空间，二是充分遇水导致膨胀。”为了进一步说明什么成分的干燥剂会导致爆炸，徐老师现场做了实验。

在空旷的操场上，徐老师将两包生石灰干燥剂倒入矿泉水瓶中，随后往瓶中倒入40摄氏度的热水。30秒后，矿泉水瓶底从凹陷变成凸起，瓶子也被烫得变形倒地，但瓶子没有爆开。接着徐老师将五包生石灰干燥剂倒入另一个矿泉水瓶子中，然后加入60℃的热水，拧紧瓶盖后，迅速退至离矿泉水瓶10米之外的地方。十多秒的时间后，一声巨响，瓶子被炸裂，并且伴随滚滚白色浓烟。

徐老师告诉山西晚报记者，热水和干燥剂融合后会产生巨大的热量，如果是密闭空间，一旦热量达到临界点便会发生爆炸；如果只是将生石灰干燥剂放进常温水里，发生爆炸几率会降低。此外，不是所有的干燥剂遇水都会发生爆炸，硅胶类干燥剂、矿物质干燥剂是不会发生爆炸的，遇水也不会发生明显变化。

告诉孩子干燥剂的危害

小小干燥剂，却也惹过不少“麻烦”，山西晚报记者查阅一些资料：

2015年，江西上饶一名5岁孩子，将食品干燥剂打开后，不慎溅入眼睛里。经诊断，孩子的双眼眼球、眼睑烧伤，双眼眼内炎，可能造成永久性的视力损伤。

2011年，山西太原一名初三学生将一包食品干燥剂放进了保温杯。不久保温杯突然爆炸，导致该学生右眼基本失明。

太原市民赵女士说，很多食品包装袋里都有干燥剂，她每次都会跟孩子强调不能食用，也不能拿来玩。“孩子对未知事物充满好奇，家长要尽到自己的教育监管责任，让孩子们远离它，不误用、不误食。”

也有家长在采访中表示：除了告诉孩子干燥剂不能食用外，还要讲明干燥剂的危害和发生危险的原理，从而解除孩子们的好奇心。对于家里有三岁以下孩子的家长来说，应第一时间将食品中的干燥剂直接扔掉。

三种干燥剂处置方法不同

一旦孩子误食干燥剂，或者发生其他意外，应该怎么办呢？

山西晚报记者联系到太原市中心医院急诊科的贺医生。贺医生说，“食品中的干燥剂，一种是透明颗粒状的，这是硅胶类干燥剂，如果误食了这种不用太过担心，它无毒，进入肠道后会随着粪便排出，一般没有不良反应。一种颜色是咖啡色的，这是三氧化二铁类的干燥剂，有轻微刺激性，如果误食，要多喝一些清水稀释，如果出现呕吐、腹胀、腹痛等状况，有可能是铁中毒，就要及时就医了。如果误食的是生石灰类的干燥剂，一定要及时就医，就医前不要给孩子催吐，要让孩子赶紧喝牛奶、生鸡蛋清或食用一些植物油，这样能保护孩子的肠胃黏膜。”

据贺医生介绍，由于生石灰干燥剂的碱性较强，同时具有一定的腐蚀性，一旦接触皮肤或者进入眼睛，也会产生很大的危害。干燥剂飞溅到眼睛里，强碱会引起眼角膜、结膜烧伤，应尽快用少量食用醋和大量清水从眼内侧向外侧冲洗。不便冲洗时，可以将双眼浸泡在水中，用手分开眼睑，转动眼球晃动头部。家长一定要切记，处理时忌用手揉搓双眼，以免强碱颗粒进一步摩擦损伤视网膜，清洗后迅速去最近的医院救治，千万不要因为害怕而不敢动、不敢冲洗，这样反而会耽误急救的最佳时机。

山西晚报记者 姚佳 实习生 原宇杰