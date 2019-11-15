家庭组团来看病 一查全是“糖队友” 专家：饮食管理特别重要
11月14日是第13个“联合国糖尿病日”，今年主题为“防控糖尿病 保护你的家庭”。当天，东南大学附属中大医院“2019联合国糖尿病日大型义诊”活动异常火爆。记者在现场获悉，目前，越来越多的家庭出现糖尿病“扎堆”现象。中大医院多位专家呼吁，防控糖尿病刻不容缓，这些危险因素要当心。
一大现象
饮食结构不合理
糖尿病家庭“扎堆” 现在，越来越多糖尿病患者的家庭中出现“扎堆”现象。肥胖、血脂紊乱、高血压、糖尿病等，其家庭的共患性是很强的。饮食结构不合理是诱发糖尿病的一大重要原因，夫妻或是一家祖孙三代同吃同住，同时罹患糖尿病的风险较高。 东南大学附属中大医院院长助理、内分泌科主任李玲教授介绍说，很多年轻上班族小夫妻，下班后图省事常用快餐、小点心、方便面等食品随便应对，周末休息则更多选择宅在家里，不愿出门溜达。这种失衡的饮食结构，长期缺乏体育锻炼，导致血糖随着体重“步步高升”，但自己却浑然不知。其实，2型糖尿病是可以预防的，家人的饮食管理特别重要。
医生提醒
1、防控糖尿病，家庭是第一道防线
中国微循环学会糖尿病与微循环专业委员会主委、中大医院内分泌科孙子林教授介绍，防控糖尿病，要注意以下三个层次：
第一层次是糖尿病人管理好自己的同时，要保护好自己的孩子、家人，尽量避免他们患糖尿病，这属于糖尿病的一级预防。
第二层次是对于患糖尿病的人来说，要做到完善的自我管理，避免出现并发症。
第三层次是避免各种危险因素，定期检查血糖、血压、血脂，定期进行糖尿病并发症的筛查。如果是已经出现并发症的糖友，更应避免并发症加重，以免影响生活质量。因此，早期筛查并发症尤为重要。
2、有氧运动应集中在饭后1—2小时
肥胖、高血压、高血脂、高尿酸，都是诱发糖尿病的危险因素。有糖尿病家族史的年轻人，如果再加上不良的生活习惯和不规律的作息，很容易就会出现三高诱发糖尿病，甚至还会导致动脉硬化，引发冠心病、脑梗塞等一系列问题。因此，早发现、早干预、早治疗，尤为重要。有了高危因素尽早去除，从而将糖尿病扼杀在萌芽里。
中大医院院长助理、内分泌科主任李玲教授提醒广大糖尿病友，要健康、低碳生活。适当进行一些减压活动，放松身心；少开车，多运动，选择散步、慢跑等有氧运动，尽量集中在饭后1-2小时运动，这时候人体血糖水平比较稳定，且不易伤及肠胃；避免暴饮暴食，少吃油炸食品；避免吸烟、酗酒等不健康的生活方式，严格控制血糖；对于糖友来说，还要定期监测空腹血糖，同时监测餐后血糖和糖化血红蛋白，这对考察一段时间内血糖控制情况很有意义。
糖尿病患者怎么吃
这份指南请收好
当女性腰围大于85厘米，男性腰围大于90厘米；出现多饮、多食、多尿、体重减轻、易疲劳、视觉模糊等，就要注意了——有可能患上了糖尿病，请及时去医院检查。一旦患上糖尿病也别怕，通过一些方法就能将血糖控制在正常范围。那么如何更好地控制血糖呢？就从管住嘴巴说起。（通讯员 王倩 崔玉艳 扬子晚报/紫牛新闻记者 杨彦）
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