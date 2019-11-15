六类肿瘤高危人群应注意

近十年来，随着人们防癌治癌意识逐年提高，越来越多的肿瘤患者得以通过体检和筛查做到早期发现、早期治疗，我国的恶性肿瘤生存率比十年前提高了10%左右。

那么，哪些人群是肿瘤的易发人群？对于这些危险系数较高的人群应该如何预防肿瘤的发生？

总结下来这六种不良的生活方式和不健康的情绪会降低人体的免疫功能，人体的防御机制没有了，不好的疾病就会趁虚而入，生病的概率就会加大。

亲属有肿瘤病史者 研究发现肿瘤有家族聚集性和遗传易感性，具有肿瘤家族史者比一般人群患癌概率要高一些。

具有不良生活习惯者 长期吸烟、长期饮酒者。饮食结构不合理，有偏食习惯者。

长期接触致癌物质者 比如放射线工作人员、化工厂职工、长期接触石棉、苯类、苯胺类、煤焦油等人员。

长期慢性疾病患者 如慢性肝炎，慢性萎缩性胃炎，肝硬化，HPV病毒感染者，慢性胰腺炎，胃溃疡，肠息肉，慢性肺纤维化等疾病等。

45岁以上中老年人 肿瘤虽然会发生在任何年龄段，但其发病风险随年龄增加而增大。

长期情绪抑郁 情绪的影响是身体的第二大杀手。不良的情绪会伤害身体的肝脏，肝脏不正常的工作会导致身体各个器官不正常的反应。肝脏长期受到虐待最容易受伤。它的隐匿性强，发展速度逐渐加快，治愈率确实很低。

“早筛查、早发现、早诊断、早治疗、早康复”是癌症防治最佳手段，是让筛查肿瘤的最有效方法。但是筛查的方法很重要。 根据国家癌症中心2019年全国癌症报告显示，全国恶性肿瘤年新发病人392.9万，平均每天超过1万人确诊癌症，每分钟有7.5人患癌。2/3肿瘤患者确诊时已为中晚期，错失了癌症治疗的最佳时期。 癌症筛查≠常规体检，肿瘤早筛也刻不容缓。专业医师有针对性地制定“肿瘤早期筛查菜单”，是有的放矢、早期发现肿瘤的有效手段。