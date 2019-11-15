产后这样做 赶走小肚腩
生完孩子后，很多新妈妈都会发现：孩子出来了，肚子却好长一段时间仍未“缩回去”。对此，广东省妇幼保健院美容科胡葵葵主任医师表示，产后想要瘦肚子，节食并不“靠谱”，坚持母乳喂养、均衡饮食、适当运动、保持愉快心情才是产后消灭小肚子的正确“打开方式”。
1.母乳喂养是消脂最佳良方
胡葵葵介绍，坚持母乳喂养，不仅可以给宝宝提供最理想的食物，对宝妈也是好处多多，其中之一便是帮助新妈妈促进子宫的恢复。母乳喂养能促进子宫收缩，促进恶露排出，进而促进子宫的恢复。另外，在产奶的过程中，新妈妈也会消耗一定的脂肪量，这也可帮助新妈妈快速减脂瘦身。
2.均衡饮食，“吃”掉小肚腩
“对于新妈妈来说，需要做的不是节食，反而是需要吃好一些。”胡葵葵指出，宝妈一日三餐要注意均衡膳食。不过在食物的选择上，可以选择一些既有营养又可控制热量的食物，如优质蛋白的食物里可以选择低脂的品种，如豆类及豆制品、牛奶、鸡肉、鱼等；加工的谷类食品如饼干、面包等热量密度会相对高一些，因此这些食物可以适当少吃一些；油炸食品中吸入的油量太多，吃太多可让多余的热量储存起来，脂肪堆积在皮下，因此，这类食物也要尽量少吃。
另外，新妈妈每天仍需要摄入适当的蔬菜水果，但需要注意的是，水果加餐时应选择新鲜蔬果，避免果汁或干果。
3.好心情促进新陈代谢
新妈妈要适当进行一些适宜的运动，或者也可以在专业人士的指导下进行产后康复体操及产后瑜伽运动，以帮助腹部更好地恢复。
另外，愉悦的心情能促进新陈代谢，帮助新妈妈形体的恢复，所以新妈妈在照顾孩子的过程中，如果感觉到疲惫时，可以寻求家人的帮助。（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）
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