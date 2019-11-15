两部门公告：美国禽肉进口限制解除
昨日，海关总署和农业农村部联合发布公告，解除美国禽肉进口限制。
公告说，根据风险评估结果，自本公告发布之日起，解除原质检总局、原农业部联合发布的2013年第19号、2013年第103号、2014年第58号、2014年第100号、2015年第8号公告对美国禽肉进口的限制，允许符合我国法律法规要求的美国禽肉进口。
记者了解到， 2013年和2014年，美国部分地区发生禽流感疫情，为了防止上述疫情传入，保护我国家禽业生产，我国禁止从美国输入禽类及相关产品。
据悉，疫情发生后，美方积极采取防控措施，自2017年3月以来，美国国内未再有新的疫情发生。2017年8月美方向世界动物卫生组织（OIE）提交了疫情终结报告。
应美方邀请，2017年7月，中国专家组赴美开展禽流感疫情防控体系和禽肉监管措施实地评估。2018年5月，中美双方就此问题进行磋商。经综合评估，我方认为美国内禽流感疫情已得到有效控制，美国禽肉监管体系能够满足我方相关法律法规要求。
海关总署和农业农村部有关负责人表示，美国养禽业较为发达，禽肉产量居世界前列。我国解除美国禽肉进口限制后，将进一步拓展我国禽肉进口来源市场，有效满足市场需求。
据新华社
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