两部门：切实解决家禽水产业“卖难”、产品积压等问题

记者25日了解到，国家发展改革委办公厅、农业农村部办公厅近日联合印发通知，要求科学应对新冠肺炎疫情影响，切实解决当前家禽水产业面临的“卖难”、产品积压等问题，加快相关企业复工复产。

根据《关于多措并举促进禽肉水产品扩大生产保障供给的通知》，要千方百计解决当前突出困难。加快饲料企业和畜禽屠宰加工企业复工复产，优先保障相关企业的人员防护物资需求和水、电、气等供应，优先安排相关企业用工返程返岗。

通知强调，家禽业重点要解决好禽肉禽蛋“卖难”、产品积压等问题。对于因防范疫情暂停开展活禽交易的地区，要按照新冠肺炎疫情防控高中低风险等级差异化管理要求，逐步开放活禽交易市场，同时要采取有力有效措施，通过集中屠宰、冷链运输、产销对接等方式，帮助养殖场户协调解决肉禽屠宰上市问题。要妥善解决重大动物疫病疫苗运输受阻、基层动物防疫人员防护物资紧缺等问题，扎实做好高致病性禽流感等疫病春季集中免疫工作。水产养殖重点要解决好大宗淡水鱼、罗非鱼、对虾、小龙虾等产品压塘问题，协调主产区和大中城市构建销售流通对接关系。

通知指出，要提高规模养殖现代化水平。完善屠宰加工冷链配送等配套能力。鼓励各地充分利用现有屠宰产能，提高产能利用率，带动周边地区活禽屠宰。根据各地实际，研究建立临时的集中屠宰点，建立点对点的活禽销售通道。配套建设集中屠宰点、冷链物流、水产品加工等基础设施，健全冷鲜肉、鲜活水产品流通和配送体系，持续推进生产消费新模式。推动全产业链优化提升。

通知明确，要发挥地方政府专项债券对扩大禽肉水产品生产的作用；加大中央预算内投资支持力度；加大金融支持力度。要加强市场调控，健全监测预测预警机制，鼓励实行禽肉水产品临时收储，加大消费引导力度。压实“菜篮子”市长负责制，提高禽肉等产量占肉类总产量比重，提升整体生产效率。（记者安蓓）