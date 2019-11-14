新疆责令整改食品销售和餐饮服务单位2613家
尚升
新疆围绕校园周边等重点领域食品安全问题打出监管“组合拳”。截至10月底，责令整改食品销售和餐饮服务单位2613家，清理取缔校园周边无证经营户13户，没收违法经营的食品和食品添加剂逾1.3吨。
记者从新疆维吾尔自治区市场监督管理局获悉，今年以来，新疆“校园周边食品安全”专项整治共检查学校食堂5198家，供餐单位121家，校园及周边食品销售单位7342家、餐饮服务单位5077家。着力解决校园周边产销“三无”食品、过期变质、假冒伪劣食品等问题。
此外，为了给校园饮食安全立起一道防火墙，新疆今年加快推进校园食堂“明厨亮灶”建设。截至目前，全疆10718家学校食堂实施“明厨亮灶”的超过80%。
下一步，新疆将推行食品安全信息公示制度，对许可证、食品安全责任承诺书、监管部门监督检查情况、使用食品添加剂目录、从业人员健康证明、自查报告等信息进行公示，方便公众监督，促进社会共治。（记者尚升）
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