为进一步加大保健食品科普宣传力度，提升广大消费者对保健食品的科学认知和理性消费意识，11月14日，省、市、区市场监督管理局联合在长丰双墩镇滁河社区举办了主题为“科学认知保健食品，明白理性放心消费”的保健食品知识进社区科普宣传活动。省局特殊食品安全监管处严克斌处长、市市场监管局曹昌银总监、长丰县市场监管局米德富副局长以及中国质量报驻安徽省记者站、省药品零售行业协会负责人参加了活动。活动吸引了200多名社区群众积极参与。

严克斌围绕“科学认知保健食品、明白理性放心消费”主题，紧扣“保健食品不是药品”的核心理念，对保健品的定义、虚假宣传、产品标识标注、受害群体以及目前政府多部门正在开展的保健市场联合整治情况向群众进行了宣讲和解读。

活动还邀请到合肥学院食品质量与安全专业教授、省药品零售行业协会食品专家组组长李蕤老师作了“保健食品安全知识讲座”，对保健食品的概念、如何识别、产品形式、认知误区等基本常识进行讲授，同时对现场发放的省局“整治食品保健食品欺诈和虚假宣传册”的“十大骗术揭秘”“七问七答”对保健食品常见欺诈手段、保健食品典型案例进行宣讲解读。

本次活动依托村辖区文化礼堂科普宣传平台，开展了现场互动答题、有问有答有奖问答，现场群众踊跃参与，活动现场气氛热烈。（国家市场监督管理总局、合肥市市场监督管理局供稿）