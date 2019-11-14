贵州省开展保健食品“五进”专项科普宣传活动
张雷
工作人员前来咨询的消费者进行详细解答。 张春雷 摄
人民网贵阳11月1日电 11月1日上午，贵州省市场监督管理局在贵阳市观山湖区组织开展保健食品“五进”专项科普宣传活动。
据了解，本次活动主题为“科学认知保健食品 明白理性放心消费”。目的在于进一步普及保健食品知识，促进贵州各界科学认知保健食品，提升广大消费者理性消费意识及自我防护意识，构建社会各方共同参与的科普宣传网络，帮助消费者提升自我维权意识。
活动现场，主办方设置了咨询区、快速检测、曝光台、保健食品科普宣传展板；工作人员于现场通过答疑解问、发放《保健食品科普知识宣传手册》等多种形式开展宣传。期间，不断有消费者前来咨询，工作人员对此进行了耐心指导，并提示消费者如发现涉嫌保健食品欺诈，可拨打12315进行投诉线上举报。
据了解，本次科普宣传的重点内容为保健食品基本概念、功能声称、适用人群、标签标识等基本常识和广告管理、生产经营要求、主要监管制度等相关法律法规规定。重点面向老年人以及其他保健食品消费量较大的人群。重点针对社区（乡村）活动中心、公园、商超等人群聚集的场所。
为此，主办方还特别配发了科普动漫《如何选购保健食品》《保健食品的多样面孔》《保健食品不是药》《食品保健食品防骗指南》《揭秘保健食品消费骗术》《保健食品消费的六大骗术》等供消费者查询收看。（张雷）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn