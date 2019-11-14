贵州省开展保健食品“五进”专项科普宣传活动

工作人员前来咨询的消费者进行详细解答。 张春雷 摄

人民网贵阳11月1日电 11月1日上午，贵州省市场监督管理局在贵阳市观山湖区组织开展保健食品“五进”专项科普宣传活动。

据了解，本次活动主题为“科学认知保健食品 明白理性放心消费”。目的在于进一步普及保健食品知识，促进贵州各界科学认知保健食品，提升广大消费者理性消费意识及自我防护意识，构建社会各方共同参与的科普宣传网络，帮助消费者提升自我维权意识。

活动现场，主办方设置了咨询区、快速检测、曝光台、保健食品科普宣传展板；工作人员于现场通过答疑解问、发放《保健食品科普知识宣传手册》等多种形式开展宣传。期间，不断有消费者前来咨询，工作人员对此进行了耐心指导，并提示消费者如发现涉嫌保健食品欺诈，可拨打12315进行投诉线上举报。

据了解，本次科普宣传的重点内容为保健食品基本概念、功能声称、适用人群、标签标识等基本常识和广告管理、生产经营要求、主要监管制度等相关法律法规规定。重点面向老年人以及其他保健食品消费量较大的人群。重点针对社区（乡村）活动中心、公园、商超等人群聚集的场所。

为此，主办方还特别配发了科普动漫《如何选购保健食品》《保健食品的多样面孔》《保健食品不是药》《食品保健食品防骗指南》《揭秘保健食品消费骗术》《保健食品消费的六大骗术》等供消费者查询收看。（张雷）