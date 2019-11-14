公布第二批专项整治漠视侵害群众利益问题工作成果
本报北京11月10日电 （记者姜洁）日前，中央纪委国家监委机关会同工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、水利部、农业农村部、市场监管总局等部门公布在“不忘初心、牢记使命”主题教育中专项整治漠视侵害群众利益问题工作的第二批成果。分别是：
保障群众“舌尖上的安全”，深入开展整治食品安全问题联合行动。严厉打击食品安全犯罪，坚决取缔“黑工厂”“黑作坊”“黑窝点”。专项整治开展以来，全国共侦破食品犯罪案件5753起，捣毁窝点3568个，打掉犯罪团伙1337个，抓获犯罪嫌疑人10279名，总案值86.7亿元。
整治农产品质量安全问题，重点解决蔬菜、禽蛋、猪肉、水产品质量安全和农药、兽药添加禁用成分问题。专项整治开展以来，各地共检查生产经营主体786万家次，查处生猪私屠滥宰、农药兽药隐性添加和农产品药残超标等问题2.2万起，责令整改4.3万起，取缔无证照企业953家，吊销证照企业187家，销毁问题农产品和假劣农药兽药770余吨。
实施保健食品行业专项清理整治，严肃查处保健食品虚假宣传和违规销售问题。专项整治开展以来，各地共检查生产经营主体94万家次，责令整改7871起，查处违法问题4977个，涉及金额1.8亿元；其中，查处保健食品标签标识问题1937个，虚假违法保健食品广告1062个，保健食品虚假宣传问题1404个，传销和非法直销问题393个，保健食品非法添加问题181个。
解决群众反映强烈的生态破坏和环境污染问题，坚决纠正生态环境保护平时不作为、急时“一刀切”问题，坚决纠正河湖乱占、乱采、乱堆、乱建突出问题。专项整治开展以来，2019年第二轮第一批中央生态环境保护督察受理群众举报问题1.89万件，已办结1.14万件，处罚金额约2.32亿元，立案侦查156件，行政拘留36人，刑事拘留69人，问责346人，解决了一批垃圾、异味、噪声、扬尘以及水体黑臭、污水直排、毁林毁草等群众身边的生态破坏问题；组织核查涉及“一刀切”环保举报问题27件，对调查属实的问题公开通报，发挥了极大的警示、震慑效果，生态环保“一刀切”问题得到有效遏制；纳入专项整治的2108个河湖乱占、乱采、乱堆、乱建问题已完成整改销号1310个，侵占河湖、阻碍行洪、破坏河势稳定的行为得到有效遏制，一批群众关注的“老大难”问题得到有效解决。
解决农村生活供水工程、宽带网络和农村公路等正常使用及日常维护中存在的突出问题。专项整治开展以来，以县为单元，逐村逐工程开展农村生活供水基础设施排查，即知即改、随查随治，已恢复正常供水工程1065处，受益人口83.85万人；新解决3122个行政村4G网络覆盖问题，部署2.16万个4G基站建设任务；应对台风、暴雨自然灾害，出动保障人员43.6万人次，恢复受损基站19.1万站次、光缆3万公里；完成农村公路“畅返不畅”整治里程超6.2万公里，解决1.5万多个村庄出行不便问题，把“烦心路”变为群众“连心路”。
中央纪委国家监委机关将会同专项整治各参与单位，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，把专项整治往深里抓、往实里做，真刀真枪解决问题，以整改的实际成效继续回应群众关切。
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