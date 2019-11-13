各省政府签下“军令状”：儿童青少年近视率每年下降

儿童青少年近视问题，关系儿童青少年健康成长，一头连着党中央、国务院，一头连着亿万家庭和孩子。2018年8月以来，教育部发挥牵头作用，贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》（以下简称《实施方案》），扎实推进综合防控儿童青少年近视工作，一年多来取得重要进展，形成了十二项标志性成果，实现了良好开局。

其中，教育部会同国家卫生健康委与各省（区、市）人民政府和新疆生产建设兵团签订《全面加强儿童青少年近视综合防控工作责任书》，从2019年起到2023年，力争儿童青少年总体近视率每年下降。此外，各地均出台了省级近视防控方案。

成果一：印发近视防控实施方案

在有关部门部署和指导下，教育部牵头研制《实施方案》。2018年8月30日，经国务院同意，教育部牵头并会同国家卫生健康委、体育总局、财政部、人力资源社会保障部、市场监督管理总局、国家新闻出版署、广播电视总局联合印发《实施方案》，提出了新时代防控儿童青少年近视的阶段性目标，明确了家庭、学校、医疗卫生机构、学生、政府有关部门防控儿童青少年近视的职责、任务和要求，明确把《实施方案》作为本届政府任期内直至2030年我国儿童青少年近视防控工作和视力健康管理的重要政策依据。

成果二：召开贯彻落实实施方案座谈会

2018年9月7日，教育部等八部门联合组织召开贯彻落实《实施方案》专题座谈会。教育部党组书记、部长陈宝生，国家卫生健康委副主任王贺胜出席座谈会并讲话。教育部党组成员、副部长田学军主持座谈会。教育部、国家卫生健康委、体育总局、财政部、人力资源社会保障部、市场监管总局、国家新闻出版署、广播电视总局等八部门及省、市、县三级教育行政部门有关负责人，部分幼儿园园长和中小学校校长代表，儿童青少年近视防控机构代表，医疗卫生机构代表参加座谈会。

成果三：印发重点任务分工方案

教育部牵头研制《实施方案》重点任务分工方案。在征求并采纳相关部门意见的基础上，2018年11月26日，教育部印发《〈综合防控儿童青少年近视实施方案〉重点任务分工方案》，明确了阶段性目标、推动和督促学校强化儿童青少年近视防控、推动和督促医疗卫生机构强化儿童青少年近视防治、八个联合发文部委重点任务和职责、签订责任书和加强考核等5个方面44项具体任务及责任单位，进一步明晰了部门职责，落实了任务分工。

成果四：召开全国近视防控视频会议

2019年4月3日，教育部、国家卫生健康委联合召开全国综合防控儿童青少年近视暨推进学校卫生与健康教育工作视频会议，推动教育部、国家卫生健康委与各省级人民政府签订全面加强儿童青少年近视综合防控工作责任书，进一步加强新时代综合防控儿童青少年近视和学校卫生与健康教育工作。

成果五：签订近视防控工作责任书

教育部牵头研制并会同国家卫生健康委分两批与各省（区、市）人民政府和新疆生产建设兵团签订《全面加强儿童青少年近视综合防控工作责任书》，截至2019年9月3日，已全部完成，逐级压实了主体责任。责任书明确了教育部、国家卫生健康委、省级人民政府等的职责任务。各省级人民政府从2019年起到2023年，在本省份2018年儿童青少年总体近视率的基础上，力争儿童青少年总体近视率每年下降0.5%以上，近视率高于全国总体平均水平的省份每年下降1%以上。

成果六：建立全国近视防控工作联席会议机制

为构建长效机制，加强对全国综合防控儿童青少年近视工作的领导、规划与管理，2019年5月31日，教育部印发《关于建立全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制的函》，牵头并会同中央宣传部、国家卫生健康委、体育总局、财政部、人力资源社会保障部、市场监管总局、广电总局、中医药局等八部门，建立全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制，加强组织领导、宏观指导、统筹协调、综合管理、重大调研和督促检查等工作。2019年9月27日，教育部牵头召开全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制第一次会议。会议总结了联席会议成员单位、各省（区、市）人民政府和新疆生产建设兵团一年来贯彻落实《实施方案》进展情况，分析了主要矛盾和问题，研究部署了下一阶段工作。

成果七：研制近视防控工作评议考核办法

教育部牵头研制评议考核办法，起草了《全国综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法》，明确了评议考核的对象、原则、内容、步骤、要求和结果运用等事项，研制了全国综合防控儿童青少年近视评议考核量化分值表。近期将按程序会同有关部门印发。2019年底，教育部将牵头组织实施全国综合防控儿童青少年近视工作首次评议考核。

成果八：成立全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团

为持续深入开展儿童青少年近视防控宣传教育，教育部牵头组建全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团。2019年6月27日，教育部印发《关于公布全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团组成人员名单的通知》，认定85名全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团成员。宣讲团在教育部体育卫生与艺术教育司指导下开展工作。宣讲团日常工作委托教育部近视防控与诊治工程研究中心依托单位温州医科大学牵头组织实施。根据工作需要，教育部将适时遴选第二批全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团成员。2019年9月20日，举行全国近视防控专家宣讲团集体备课，研制了统一的宣讲大纲，审议了宣讲团章程和工作计划，颁发了宣讲团专家聘书。自2019年5月15日在北京小学举办全国近视防控专家宣讲团首场宣讲以来，开展了300多场次宣讲，覆盖学生和家长2000万人次。

成果九：推进近视防控改革试验试点

为强化示范引领，推动地方党委和政府积极做好新时代儿童青少年近视防控工作，教育部牵头推进全国儿童青少年近视防控改革试验试点。2019年2月20日，教育部印发《关于公布2018年全国儿童青少年近视防控试点县（市、区）和改革试验区遴选结果名单的通知》，命名北京市东城区等84个地区为全国儿童青少年近视防控试点县（市、区）、天津市北辰区等29个地区为全国儿童青少年近视防控改革试验区。筹备开展全国儿童青少年近视防控试点县（市、区）集中调研和改革试验区集中调研，推介典型经验做法，发挥示范引领作用。

成果十：各地出台省级近视防控实施方案

教育部牵头指导督促各省（区、市）和新疆生产建设兵团出台省级综合防控儿童青少年近视实施方案。截至2019年10月16日，均出台了省级近视防控方案。其中，黑龙江、江西、山西等3省人民政府办公厅印发方案，浙江、新疆、北京、山东等地联合发文部门增加科技、医保、共青团、妇联等单位。江西省成立分管副省长任组长的近视防控工作领导小组。

成果十一：宣传各地近视防控工作进展和典型经验

汇总形成各省（区、市）和新疆生产建设兵团一年来贯彻落实《实施方案》进展情况综述稿，在教育部门户网站和媒体宣传报道。集中宣传推介各省（区、市）近视防控经验。在教育部门户网站推出以“呵护明亮双眼共筑光明未来”为主题的“全国综合防控儿童青少年近视特别策划”专题网页，发布16集儿童青少年视力保护系列普及性微课和8集儿童青少年近视防控系列公益动漫。将综合防控儿童青少年近视作为2019年“师生健康中国健康”主题健康教育重要内容。组织开展2019年全国“爱眼日”宣传教育活动，汇总相关工作形成综述稿在教育部门户网站和媒体宣传报道。

成果十二：汇报近视防控阶段性进展

教育部牵头梳理形成教育部、相关部门和各地扎实推进综合防控儿童青少年近视工作及取得阶段性进展和初步成效等有关情况的报告。汇总梳理各省（区、市）和新疆生产建设兵团一年多来贯彻落实《实施方案》进展情况，编发《教育部简报：全国各省（区、市）扎实推进综合防控儿童青少年近视工作》。及时总结教育部卫生健康委联合部署加强近视防控工作、近视防控工作初步成效和下一步安排、教育部扎实推进近视防控工作、召开全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制第一次会议等重点举措和重要进展，编发专报信息。

（相关资料由教育部体卫艺司提供）