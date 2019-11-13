老觉得累，查查心血管
随着年龄增长，人越来越容易感觉疲劳。近日，《美国心脏协会杂志》刊登新研究发现，容易疲劳不仅与年龄有关，更可能是未来患中风或心脏病发作的重要信号。
美国约翰·霍普金斯大学公共卫生学院乔雨佳（音）博士及其研究小组利用特定公式，计算了平均年龄为68岁的625名参试者10年后罹患心脏病和中风的风险。4年半后，研究人员让参试老人在时速2.5千米的跑步机上行走5分钟，测试了他们的“疲劳度”。对比分析发现，心血管疾病风险较高的参试老人疲劳感更早出现。在肥胖和高血压人群中，这种关联更明显。这表明预防和改善心血管健康还可以降低疲劳感。
乔雨佳表示，如果在此项研究开始前也测量参试者的疲劳度，研究结果对评估未来10年患心脑血管疾病的风险会更准确，下一步他们希望能弄清疲劳感如何在症状出现前预测未来患心脏病的风险。新研究提醒大众，一旦注意到疲劳感莫名增加，就该关注心血管疾病风险。日常保持健康饮食，积极锻炼，有助减少疲劳感，同时能让血管更有弹性，心脏更健康。（徐 江）
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