上海瑞金医院药剂科副主任、上海市执业药师协会副会长 石浩强

导致肥胖的原因很多，除了饮食，长期服用激素类药物也是原因之一。激素是由人体内分泌细胞合成并直接分泌入血液的化学信息物质，通过调节各组织的代谢来影响人体机能。人们看到“激素”二字往往较为反感，用药后引起身材走形是重要原因之一。

激素类药物有很多，其中糖皮质激素在临床上应用最为广泛，具有免疫抑制、抗炎、抗休克等作用，可用于过敏、严重感染、风湿性关节炎、肾上腺皮质功能不全等疾病的治疗。糖皮质激素虽然有效，但长时间、大剂量使用会引起人体脂肪分布改变，使面部、腹部、颈后部的脂肪堆积，导致满月脸、水牛背及腹部型肥胖。

激素导致肥胖的机制尚不清楚，临床上一般认为，长期大量服用激素后，人体内的盐、水、蛋白质、脂肪代谢紊乱，引起水钠潴留，进而引起浮肿，导致体重增加。一般而言，糖皮质激素引起的肥胖并不是永久持续存在的，一般是可逆的。当逐渐减量、停药后，患者一般是可以瘦下来的。另外，服用激素后因疾病症状减轻，有些人的食欲会改善，因摄入热量增多而导致体重增加，这种情况就应当控制饮食并加强锻炼。

激素并非一用就胖，只要用药剂量没有超过生理需求量，一般是不会引起肥胖的。此外，一些外用的含激素类药膏、吸入用的激素药物，因进入血液循环的量很低，一般也不会引起肥胖。

需要提醒的是，在服用糖皮质激素时，如果是一天一次给药，一般应在早上服用。对于激素可能造成的骨质疏松，可以通过补钙和补充维生素D进行预防。对于可能造成的消化道溃疡，可服用一些胃黏膜保护剂。吸入糖皮质激素类药物后应当漱口，以免发生口腔念珠菌感染，进而引发口腔溃疡。长期、大剂量用药产生治疗效果后，应当逐渐减量、缓慢停药，切不可骤停药物，以免病情“反跳”。糖皮质激素具备保钠排钾的作用，使用期间，应适当保持低钠、高钾饮食。▲