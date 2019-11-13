7岁女孩眼睛被塞纸片，岂能把校园欺凌当“玩闹”

涉事校长这句“没有恶意”“闹着玩”的回复，心未免“太大”。

电影《少年的你》热度还没散，又一起疑似校园欺凌事件进入公众视线。

据新京报报道，河南禹州的李女士在一个多月内发现，读小学二年级的女儿眼睛里不断冒出小纸片。家人带她多次到医院就诊，医生从她眼里取出的小纸片多达几十张。目前仍无法确定还有多少张纸片残留在眼睛里，但该女童视力严重下降。经调查，这些纸片是被三名同校男同学强行塞入眼睛中的。该校校长回应时，承认了此事，但称这是“小孩子间的玩闹，没有恶意”。

此事引发强烈反响后，禹州市教体局昨天发布了通报：责令该校校长和班主任写出深刻检查，并全市通报；加强对涉事同学的心理疏导，避免出现二次伤害；鉴于涉事学生比较年幼，以批评教育为主。

都知道眼睛里揉不得沙子，更何况是几十张纸片在眼睛里，小女孩承受的痛苦无法想象。女孩母亲流着泪控诉“每一次出一块（纸片）之后，真的跟挖我心一样”，其气愤情绪可以想见。

但让人无法接受的是，面对这样的恶性事件，该校校长却称是“玩闹”。把如此恶劣的行为轻描淡写为“闹着玩”，心未免“太大”。

作为校长，对学校发生“欺凌事件”，显然负有不可推卸的责任，起码也应承担主动调解、教育、疏导义务。考虑到此事是长时间持续发生的，涉事学校的及时干预缺位恐怕很难与之撇清干系。在此背景下，那句完全没痛感、只有轻佻的“没有恶意”“玩闹”，更像是在模糊应负的责任。

如今，当地已对此迅速处理，其不隐恶不讳疾忌医的态度值得肯定。而涉事校长跟班主任都遭到了处分，也算是咎由自取。但涉事校长的回复仍让人意难平：这只是为了卸责而祭出的“将事件性质降调”策略，还是真的将可能存在的校园霸凌当学生间的“闹着玩”？

若是认知层面不到位，那很难令人安心：那句“闹着玩”，背后隐含的信息或许是，涉事校长并没有认识到问题的严重性，把“恃强凌弱”的单向欺凌看做了学生间的戏耍式双向互动，继而对此并不上心，乃至轻易放任。

问题是，即便是七八岁的孩童，都能认识到这类行为中明显的对错，都能意识到不能欺负他人，如此轻飘飘的说法不仅让家长难以接受，也让公众无法理解。希望那一纸处分能撼动其潜意识中的那层麻痹心态。

说到底，校园欺凌发生无法忽视背后人性的恶，但是校园与社会系统运行的漏洞，也是放任“恶”得以发生的原因。就像女孩眼睛被塞纸片，却被校长轻描淡写为“闹着玩”，这也再次说明，校园霸凌现象必须得到正视，才能避免幼小心灵在校园这片净土动辄被伤害。

□喻辛（媒体人）