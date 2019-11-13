国外研究人员获得一种艾滋病病毒新毒株的基因组序列，这是在艾滋病病毒相关命名准则发布19年后首次确认新毒株。

日前发表在美国《艾滋病杂志》上的研究论文显示，这种新毒株属于HIV-1型M群，被确认为L亚型。世界上大多数患者感染的艾滋病病毒毒株属于HIV-1型，其中M群最为常见。

研究显示，两份这种毒株的样本早在1983年和1990年就分别在刚果民主共和国被发现。但2000年出台的艾滋病病毒新毒株命名准则规定，需要获得3个在不同地理位置独立发现感染病例毒株的完整基因组序列，才能正式确定一种新的亚型。2001年，人们在该国收集到这种毒株的第3份样本，但由于样本量有限，病毒载量低，研究人员当时难以获得完整的基因组。近期，总部位于美国的雅培公司和美国密苏里大学的研究人员运用最新的基因测序技术，获得了第3份样本的基因组数据，使得这一毒株得以被确认。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇在一份声明中说，目前的艾滋病治疗方法对这种毒株有效，公众没有理由产生恐慌，且这种毒株感染者不多，是一种特例。这一发现提醒人们，要遏制艾滋病蔓延，必须不断关注病毒变异，使用最新技术监控其演变。