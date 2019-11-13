“土人参”炖鸡鸭？ 当心被毒倒

据媒体报道，日前成都一对40多岁的夫妻双双被送入四川省人民医院急诊重症监护室抢救。两人被送到医院时已经产生幻觉，出现躁狂不安、意识不清、胡言乱语等症状。经过救治团队的治疗后，两人情况逐步稳定下来。随后这对夫妻表示，他们在菜市场买了秋葵，并于当日晚餐时烹制进食。经急诊科医生了解分析，这对夫妻很可能是将曼陀罗当作秋葵误食了。

药食同源。在不少百姓眼中，蔬菜、中药是可以放心食用的。然而，每年因误食有毒蔬菜、中药引发中毒的事件时有发生。湖南中医药大学第一附属医院药学部主任药师廖建萍表示，临床中出现的误食有毒蔬菜、中药病例，大部分是因为对“有毒”无辨识能力，或是对其毒性认识不足导致的，应以引起大家的警惕。廖建萍列举了一些常见的容易误食的有毒蔬菜和中药。

秋葵与曼陀罗

近些年在百姓餐桌上流行的秋葵，素有蔬菜王之称，有极高的经济用途和食用价值，含有由果胶及多糖组成的黏性物质，其嫩荚肉质柔嫩。

而与秋葵相似的一种植物曼陀罗，全株有毒，且毒性很强，误食1～2颗种子可致死。曼陀罗中毒后，轻者主要表现为口和咽喉发干、吞咽困难、瞳孔散大、心率增快、谵语幻觉、行为异常等，严重者可导致呼吸循环衰竭、死亡。

秋葵叶片呈裂掌形，曼陀罗叶片为长卵形。秋葵花朵有厚重感，呈有层次的花瓣状；曼陀罗花朵有一定观赏性，修长、呈喇叭状口。

洋金花与凌霄花

洋金花，为茄科植物白曼陀罗的干燥花，为有毒药物，主含东莨菪碱、莨菪碱、阿托品等成分。

“曾有药店误将洋金花当作凌霄花配方使用，随后出现患者中毒反应的病例。”廖建萍介绍，药典规定，洋金花每日剂量不超过1.5克，过量服用可出现脸色潮红、口干咽燥、头痛发热、言语不清、谵妄惊厥，甚至呼吸急促、昏迷等症状，最后多因呼吸中枢麻痹、缺氧而死亡，且死亡率较高。

洋金花与凌霄花最主要的区别为：洋金花较长，完整者长9～15厘米，萼管筒状；凌霄花较为短小，长4～5厘米，萼管钟状。

甜杏仁和苦杏仁

杏仁，有甜杏仁和苦杏仁之分。

甜杏仁多用于食用，无毒，味稍甜，较苦杏仁大，基部略对称，较厚。苦杏仁多当做药用，具有止咳平喘的作用，有小毒，味苦，呈扁心脏形，基部左右不对称，加水燀煮后可降低毒性，药典规定每日剂量不超过10克。

过量服用未经炮制的苦杏仁可出现中毒反应，中毒成分为氢氰酸。轻者出现头晕、头痛、恶心、乏力等症状，5～7小时可缓解；重者可出现腹痛、腹泻、呕吐、呼吸困难、神志不清、昏迷等。中毒多见于误将苦杏仁当作甜杏仁过量食用。

炒白果仁与生白果

白果，也称银杏果，为银杏科植物银杏的种子，在宋代被列为皇家贡品。该品生食有毒，炒后可使毒性降低，药典规定每日剂量不超过10克。

“时下正值银杏成熟之际，在不熟悉其性能的情况下切忌盲目采食。”廖建萍提示，过量服用白果，可出现恶心呕吐、腹痛腹泻、惊厥、抽搐、皮肤青紫、昏迷不醒等中毒反应，严重者可出现死亡。故药用或食用时应注意，一要严格控制用量，二要煮熟或炒后食用。

生白扁豆与炒白扁豆

白扁豆，为豆科植物扁豆的成熟种子。药食皆宜之品，具有健脾化湿、利尿消肿等功效。

扁豆内含有毒性蛋白，生用剂量过大可出现中毒反应，只有经过高温才能被破坏，如果加热不充分，食后3～4小时可出现恶心呕吐、腹痛腹泻、头昏头痛等中毒反应，充分加热煮服或炒制入药基本可破坏毒性成分。因此，白扁豆入药宜炒制，食用需煮熟。

商陆与土人参

商陆，为商陆科植物商陆或垂序商陆的根，为有毒中药，毒性成分主要为商陆皂苷，每日用量不得超过12克。

过量服用商陆可引起中毒，一般在服药后20分钟至3小时发病，中毒反应主要为头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、心慌等；严重者可见呕血、便血、四肢抽搐、血压下降、瞳孔散大、心跳减慢、昏迷、大小便失禁，甚至中枢神经麻痹而死亡，孕妇可导致流产。煎煮2小时后用，可降低毒性。

“前不久，临床有将商陆当作土人参与鸡鸭炖食后导致中毒的病例。”廖建萍分析，因商陆也有“土人参”的俗称，且二者外形相似，造成误食事件常有发生。两者区别在于，商陆鲜药材横切面有像“罗盘”样的环纹。

金银花与钩吻花

金银花为清热解毒的良药，有些人会用它来做菜或泡水喝，用于各种热性病，如身热、发疹、发斑、热毒疮痈、咽喉肿痛等症，均效果显著。

钩吻花又名断肠草，与金银花长得很像，是一种有毒藤本植物，误食后中毒者初期出现恶心、呕吐、腹痛等消化道症状，很快出现眩晕、四肢无力、视力下降、昏迷、抽搐等神经肌肉症状，多死于呼吸抑制和多器官功能衰竭。

金银花为纸质叶，叶面无光泽；钩吻花为革质叶，叶面光滑。金银花的花朵一般成对出现，钩吻花则为三歧分枝的聚伞花序。金银花的花冠呈唇形，花筒较细长，初开时为白色，一两天后变金黄；钩吻花的花冠为黄色，花形呈漏斗状。