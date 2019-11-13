尴尬“社交癌”易困扰产后妈妈

“很多妈妈生产完会忽视盆底康复的重要性，很多中年女性由于盆底未恢复好引发阴道炎、肚子坠胀感、小便不尽等才到医院就医。”在新手妈妈课堂上，长沙市妇幼保健院盆底与产后康复中心主任胡香梅介绍了产后盆底康复的重要性。

胡香梅表示，危害女性健康的有三大癌，分别为宫颈癌、乳腺癌、“社交癌”。“社交癌”是指女性因各种原因引起的漏尿、子宫脱垂等疾病，通常会在孕期和产后咳嗽、大笑时出现。因此，女性需要从产后好好保护自己，避免这种俗称为“社交癌”的病。

黄女士产后6个月，反复腰痛伴右侧臀部疼痛近5个月，这令她烦恼不已，辗转很多医院没有得到根治。近日，王女士来到长沙市妇幼保健院就诊，被医生诊断为骨盆倾斜和耻骨联合处轻度错位。经过3次骨盆矫正手法、3次针灸，黄女士的疾病得到了治愈。

“女性在妊娠和分娩期间，盆腔压力增大，导致盆底肌肉松弛，造成盆底功能受损，出现盆底功能障碍性疾病，如盆底脏器脱垂、尿失禁、粪失禁、便秘等。”胡香梅介绍，产妇在妊娠期间，整个子宫的重量随妊娠期的进展而逐渐增加，子宫在盆腔内的位置也逐渐向下移位，从而使更大的力量直接压向盆底的支撑组织，这张“吊床”被拉到最大弹性。分娩后，这张“吊床”的弹性变差，其“网”内的器官无法固定在正常位置，从而出现相应功能障碍，也就是盆底功能障碍。

胡香梅表示，盆底功能障碍给女性带来了许多困扰，如经常性腰骶部痛、小腹痛，咳嗽、打喷嚏、大笑时漏尿，排便异常，腰围增大等。

“产妇分娩后，42天应做一次盆底功能检查，便于发现问题及早治疗，早治疗、早训练、花费少、效果好，产后3个月为盆底黄金恢复期，产后一年内都是产后康复的理想时间段。”胡香梅表示，对生活方式进行干预同样可以预防盆底功能障碍性疾病症状发生或加重。

胡香梅还为新手妈妈介绍了盆底肌肉训练（kegel训练）进行产后盆底修复，主要方法为：做缩紧肛门的动作，每次收紧不少于3秒后放松，连续15分钟至30分钟，训练6周至8周为1个疗程，4周到6周患者会有改善，3个月至6个月有效果。