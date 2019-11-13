小伙肺结核久治不愈 竟因患上“传染性癌症”
罗悦
在湖南省胸科医院耐药专科，26岁在吴明(化名)骨瘦如柴，坐在病床上的他痛苦地咳嗽，时不时咳出大量的黄脓痰。近日，他被诊断为耐药肺结核。
半年前，在广州工作在吴明被诊断为肺结核，在当地治疗3个月后，症状反而加重。于是，他返湘来到湖南省胸科医院治疗，终于找到其疗效欠佳的原因，他患上的是耐药肺结核。
湖南省胸科医院耐药专科主任易恒仲介绍，耐多药肺结核是肺结核中最为严重的一种，曾有“传染性癌症”之称，分为原发性耐药和继发性耐药，原发性耐药即患者感染的结核菌就是耐药菌，而继发性耐药主要是服药不规律导致。吴明属于原发性耐药的情况。由于家庭贫困、检测条件受限等因素，吴明初次就诊时并没有完善相应的痰结核培养及药敏检测，延误了病情，也给身体带来了更大的伤害。
“由于耐多药肺结核存在治疗周期长、治疗费用高、不良反应多、治愈率低等问题，如果不及时治疗的话，将会传染给更多的人。”易恒仲提醒，一旦咳嗽、咳痰两周以上，或伴有痰中带血、低热、乏力、消瘦等症状，应尽早去结核病定点医院筛查;如果确诊为肺结核，应遵循 “早期、联合、适量、规律、全程”的治疗原则，以免耐药结核的产生，同时应加强对肺结核患者早期进行痰结核培养和药敏检测，防止漏诊、误诊。
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