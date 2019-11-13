乘公交手扶不注意  慎防肩部拉伤

老年人时常搭乘公交车出行，手扶扶手杆时要多加注意，如果一个急刹身体向前倾，力量对肩部的牵引足以使老年退化的肩关节受伤而不自知。暨南大学附属第一医院运动医学中心副主任李劼若指出，慢性肩关节疼痛已成为继慢性头痛、慢性腰痛之后的第三大疼痛，约有80%的成年人都曾有过不同程度的肩痛经历，很多人把肩关节痛等同于肩周炎，这是认识误区。实际临床中，十个患者中可能仅有一到两个是肩周炎，其他常见的有肩袖损伤、肩峰撞击症，因此，一旦发现肩痛，应该寻找专科医生准确诊治，再结合治疗方案做好日常护理保健。

日常行为不注意拉伤肩部不自知

肩痛是一种常见疾病，也是中老年人时常忽视的疾病。随着年纪的增大人体的老化，我们的肩关节也会逐步退化，这时候对外力的承受能力会降低，如果日常行为不多加注意，一些外力可以造成我们的肩部损伤，由于初期疼痛不明显，因此未能察觉。

暨南大学附属第一医院运动医学中心副主任李劼若介绍，肩关节是人体里活动范围比较大的关节，由骨头、肌腱、韧带等结构构成。对于中年人来说，随着年龄增长，人体各种器官结构老化，肩关节周围的肌肉、软组织、肌腱、韧带等随着年龄增长而退化，弹性变差，对于外力的耐受度减弱，容易引起肩关节周围结构的损伤。在临床中这些日常行为其实是比较常见的，例如老年人在搭乘公交时，没有座位的话站立，手向上拉扶手圈，这时候如果车辆突然急刹，人在惯性情况下向前倾斜，外力作用于肩部，这个力量看似很小对于年轻人来说可能没有太大影响，但是对于老年人这个外力足够对肩部造成损害。

“像肩峰撞击症引发的肩痛，很多临床患者说我没有摔倒，也没有外力撞击，怎么会有这种疾病呢？”专家介绍，这种疾病并非是指外力撞击，而是人体内的肩峰组织出现了增生，当手往上举动活动时，硬的肩峰会摩擦软的肩袖组织，引发疼痛等症状，长此以往会造成肩袖磨损，因此，造成肩痛的原因有很多，对于老年人来说，日常生活中的外力以及一些行为动作都需要注意。

准确分辨肩痛原因，配合医生对症治疗

“肩关节痛的病人很多，以前因为认识的误区，很多人以为肩关节痛就是肩周炎，实际并非如此。肩关节痛在不同人群中都存在，不同人群的常见病因不大一样。”专家提醒，年轻人肩痛常因运动损伤或者拉伤，而中老年人常见的肩痛原因则是老化、退化所致。

在肩痛常见的病因中，有肩周炎、肩袖损伤、肩峰撞击症等。

肩周炎常在老年人中出现，通俗说是“五十肩”，多发于50岁以上的人群，指肩关节周围包括韧带、肌腱等黏连带来的一系列症状，这种黏连带来了活动受限（如抬不起头、无法自主梳头等）和疼痛，尤其是半夜疼痛明显，但是身体内的结构、肌腱基本完好。

肩袖是包裹在肩关节周围的四条肌腱总称，正常肩关节活动需靠这四条肌腱收缩、舒张完成的，肩袖损伤后发病部位无力，举不起来，做往后的动作有困难。

肩峰撞击常指这个部位骨质增生，当患者上举大概在60度到120度时肩峰与肩袖互碰摩擦，疼痛明显。所以肩峰撞击不及时处理，会导致肩袖损伤。

“区别肩周炎和肩袖损伤可以从活动范围来看，一般肩周炎由于内部黏连，在外力作用下还是活动受限，肩袖损伤在外力帮助下还可以抬手或者做其他动作。”李劼若介绍，准确的判断需要在临床医生下进行，配合对症治疗。

日常保健：注意肩关节的保暖

针对肩周炎、肩袖损伤、肩峰撞击不同疾病所引起的肩痛，在日常保健上是有不同讲究的。李劼若介绍，对于肩周炎患者，因内部发生黏连，这种疾病一般有个一两年的自愈期，而在这期间适当保持肩部的活动是有利于病情恢复的，例如用手扶着墙壁做爬墙动作等。而肩袖损伤就像衣服撕开一个口子，如果增加活动，口子容易越撕越大，使修复更加困难。肩袖损伤要尽早发现，如果确定需要手术的，宜早不宜迟，手术治疗难度不大，康复时间不算长。但一旦误诊，小的撕裂变大，后期手术难度就变大了。如果是肩峰撞击症，则不适合做手部过头的动作，否则易继发肩袖损伤。有的人以为肩痛要拉一下才好，实际上这是不科学的。

对于中老年人群体，肩部一定要注意保暖。“我们的关节是很怕冷的，最近天气变冷了，要注意做好保暖工作。”李劼若提醒。此外，日常用手取物件时，如果无法够到位置或者需要用力伸展才能够到，这时应该借助工具帮助，否则这个用力伸展够物的过程很容易造成肩关节损伤。平时也要注意不要举重物。还需要提醒的是，中老年人合并糖尿病，较容易出现肩周炎，所以血糖、血脂指标要监控好，关节疾病与这些内科疾病密切相关。（广州日报全媒体记者梁超仪 通讯员张灿城）