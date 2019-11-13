紫苏，可解表散寒、行气和胃

紫苏，有增香去腥的作用。不但是餐桌上的调味菜,也是一味流传千年的名药。广州市中医医院副主任中药师王小英介绍，紫苏为唇形科植物紫苏的干燥叶（或带嫩枝），主产江苏、浙江等地。夏季枝叶茂盛花序刚长出时采收，除去杂质，晒干就是一味很好的药材。

紫苏，叶呈卵圆形，边缘具圆锯齿。两面紫色或上表面绿色，下表面紫色，疏生灰白色毛。叶柄紫色或紫绿色。带嫩枝者，枝的直径2～5mm，紫绿色，切面中部有髓。气清香，味微辛。

其性味辛、温,入肺、脾经,有解表散寒、行气和胃之功，主用于风寒感冒，咳嗽呕恶，妊娠呕吐，鱼蟹中毒。

紫苏含有丰富的营养成分：嫩叶含蛋白质、脂肪、碳水化合物、磷、铁、胡萝卜素，还有挥发油等物质。

王小英称，紫苏的吃法有很多。民间常把嫩茎叶用开水焯熟后炒食、凉拌或者做汤，或和着蔬菜吃，或用盐做成酱菜吃，或用其蒸鱼，是一道调味剂。或把它切成丝加入冬瓜汤里,食之祛暑开胃；亦可与面条相拌,蒸馒头时,铺一层苏叶,别有一番风味。

王小英提醒，紫苏为纯阳之品，味辛而散发，有发汗伤气之虞，故表虚发汗者不宜用；紫苏还会升高血糖，因此糖尿病患者不宜大剂量使用。紫苏忌鲤鱼，其机制何在，则有待研究。

推荐食疗方

紫苏砂仁汤

材料：紫苏（干品）、砂仁各5克，枸杞子叶150克，瘦肉150克，姜片、盐、花生油各适量。

制作：

1. 瘦肉洗净，切小片，枸杞子叶洗净，砂仁洗净，装入棉布袋中。

2.将所有材料和药袋一同入锅，加水、姜片煮熟，放油盐即可。

功效：具有温胃化湿、止呕安胎之效

（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 高三德）