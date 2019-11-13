秋冬交替，皮肤痛痒怎么办？
皮肤是人体最大的器官。广州市中医医院主治中医师刘敏怡介绍，正常情况下，角质层的含水量应该在10%左右，如果低于这个水平，皮肤就会出现干燥、粗糙、紧绷、脱屑。年龄增长、气候变化、睡眠不足、过度疲劳、用过热的水洗漱、洗涤用品碱性强等都是导致皮肤干燥的重要原因。
皮肤干燥会导致皮肤瘙痒。一般多见于成人，瘙痒常从一处开始，逐渐扩展到全身。常为阵发性，尤以夜间为重，严重者呈持续性瘙痒伴阵发性加剧。常见如老年性瘙痒症、冬季瘙痒症。
刘敏怡称，由于老年人皮脂腺分泌功能减退，或者冬季皮肤的特点，均会导致皮肤干燥、粗糙、紧绷、脱屑、瘙痒等表现。要解决这一系列的皮肤问题，这个季节洗澡要注意以下几点——
（1） 洗澡时间不能太久。每次洗澡不超过10分钟为宜，因为过长时间的洗涤，会清洗掉更多的皮脂膜，缺乏了皮脂膜的保护，皮肤会更加干燥。
（2） 洗澡次数不能太多。如果皮肤干燥，可以2天左右洗一次。特别是老年人，皮脂腺分泌的功能本来就下降，可以1周洗1次。
（3） 洗澡水温不能太高。热刺激能够抑制痒感，所以瘙痒病病人大多喜欢用温度高的水烫洗，有的老年人甚至用盐水烫洗，这样做当时会感到很舒适、很解痒，殊不知过热的水温对皮肤是一种不良刺激，会把皮肤表面的保护膜溶解，使皮肤更干燥，更轻易使瘙痒加剧，洗澡时水温以40℃为宜。
（4）减少用沐浴露或肥皂的次数和用量，特别是不用碱性较强的洗涤产品。皮肤干燥起皮、瘙痒严重时，建议清水洗澡。
（5）洗澡后穿纯棉的内衣内裤，不穿化纤衣物，以减少对皮肤的刺激。
（6）洗澡后立即涂抹保湿润肤露，如鱼肝油、凡士林等。（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 高三德）
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