秋冬疲乏，喝喝这个茶
虽然立冬到了，可是艳阳高照下，很多人开始犯困，觉得大脑昏昏沉沉的，而且出现身体乏力的情况。
广州市中医医院杂病门诊副主任中医师高三德介绍，南方的秋冬交替之际，很多人会出现秋乏，这是一种自然现象，这是因为酷暑时身体大量出汗，体能过度消耗，而秋燥伤阴耗气，容易导致气虚，续而使身体产生一种莫名的疲惫感，就如病后初愈的人总觉得睡不够、疲惫乏力一样。
高三德称，要赶走疲乏，使精神饱满，身体恢复活力，关键在于健脾益气，推荐喝党参红枣茶。
党参红枣茶
成分：红枣5枚，党参10克。
用法：党参洗净切片，红枣洗净去核，一起放入杯中，冲入沸水，加盖闷泡10分钟。代茶饮用，每日1剂。
功效：补肺健脾，益气养血，适用于秋季脾肺气虚导致的倦怠、乏力、嗜睡等症。（羊城晚报记者 余燕红）
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