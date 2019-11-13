科学家找出内分泌干扰物“十大特征”
英国《自然综述·内分泌学》杂志12日发表了一篇15位科学家共同撰写的“共识声明”，他们首次提出了一种“通用框架”，专门用来评估内分泌干扰物（EDC）对人类健康的潜在威胁。
所谓内分泌干扰物，也称为环境激素，是指会干扰激素作用的化学物质，因而会对健康风险（如癌症、生殖损伤、认知障碍和肥胖）造成影响。每个人都经历过内分泌干扰物暴露，虽然有很多关于暴露的潜在风险研究，但迄今为止，尚无一种公认的系统方法可以整合这些数据，对这种风险做出评定。
正是因为缺少共识，也给监管机构造成了混淆，导致一些人群暴露在具有潜在危害的内分泌干扰物中。
受到提高致癌物危害性评定的启发，美国加州大学戴维斯分校科学家米切尔·拉·麦李尔和其他共同作者，此次根据激素作用和内分泌干扰物影响的相关数据，提出了内分泌干扰物的十种关键特征。譬如说，一个关键特征描述了内分泌干扰物可以与激素受体发生作用或能激活激素受体；而另一个特征，描述了内分泌干扰物可以拮抗激素受体。
科学家还指出，在评定内分泌干扰物一类的化学物质时，这十个关键特征可以用于识别、组织和利用机理数据。以众所周知的双酚A（BPA）为例，现有大量证据表明，它具有其中的九个关键特征，那么这种化学物质可能就会对人类健康产生较严重的影响。
除双酚A外，常见的内分泌干扰物还有烷基酚、邻苯二甲酸酯、有机氯农药等等。目前认为，这类物质会导致动物体和人体生殖器障碍、行为异常、生殖能力下降、幼体死亡、甚至灭绝。（记者张梦然）
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