北京每周发布号贩子活动密度指数

北京青年报记者从市卫健委获悉，今年7月22日至10月31日的“加强综合监管、保障行业安全”百日安全行动中，通过线上摸排、线下暗访，市卫健委总结形成了“号贩子活动密度指数”并每周公布，督促医疗机构精准打击“号贩子”，压缩“号贩子”的生存空间。

很多患者在就医前，习惯先上网搜索相关就诊信息，因此网络也成为“号贩子”活动的“新区域”。在百日行动中，市卫健委搜集了百度、58同城等搜索工具、生活类网站中930余个网页的10000余条信息，寻找“号贩子”的活动痕迹，最终工作人员发现5条违法违规线索。

医院周边是“号贩子”活动的传统势力范围。市卫健委线下暗访巡查了各重点点位1107户次，“专项工作巡查组两人一组，组队到21家重点医院及其周边400米的范围内，暗访巡查有没有‘号贩子’交易和散发名片、小广告等违法违规行为。”有关负责人表示，千余次巡查后发现小广告134条、“号贩子”线索25人。对照线上和线下发现的问题和线索，再结合市民投诉举报、媒体曝光线索，市卫健委总结形成了“号贩子活动密度指数”。

每周，市卫健委会通过内部办公系统和内部微信群，公布相关指数，并对相关医疗机构提出整改要求，请公安机关、城管部门加强打击和清理。市卫健委表示，通过每周定期发布“号贩子活动密度指数”，进一步压实了医疗机构和挂号平台防范“号贩子”的工作责任，压缩了“号贩子”的生存空间。目前，通过随机暗访发现，受到“号贩子”困扰的北京协和医院、同仁医院、儿童医院等21家重点医院的院内及周边已经见不到明显的“号贩子”活动线索。

此外，百日安全行动期间，市卫健委还组织开展安全生产、消防安全、危险化学品安全检查和隐患排查1626次，发现并整改隐患595处；组织开展传染病防治、医疗废物管理、生活饮用水卫生监管、职业病防治、扫黑除恶专项斗争专项检查巡查6175次，实施卫生健康行政处罚5225件，罚没款1176万余元，取缔无证行医54户次，协助抓捕“号贩子”72人。（记者 蒋若静）