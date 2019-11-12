中国医师协会皮肤科医师年会倡导同质化培训

11月8日—9日，第十五届中国医师协会皮肤科医师年会暨全国美容皮肤科学大会在厦门召开。会上，多名专家对我国医师的培养路径以及我国的住院医师规范化培训制度进行了充分地讨论。

CDA名誉会长、中国医师协会毕业后医学教育皮肤科专业委员会名誉主委、北京大学第一医院朱学骏教授表示，住院医师规范化培训（简称住培）是国际上通用的培训方式。“5＋3”是我国住院医师规范化培训的主要模式，即完成5年医学类专业本科教育的毕业生，再接受3年住院医师的系统性、规范化培训。

做好同质化培训 提升培训质量

“所谓同质化培训，指的是将我国的医疗师资进行合理的配置，逐步缩小我国发达与欠发达地区之间的住院医师培训差距，满足当地患者的要求，进一步缓解看病难的现状。”CDA专委会主任委员、北京大学第一医院涂平教授说到。

关于如何促进我国住培事业的同质化发展，朱学骏教授提到了网络授课的路径，表示该途径有助于进一步提高培训的效率。将著名专家、学者的授课视频进行录制，转交由地方住培基地进行传播，这一举措使边远地区的医生也可以接受到其他地区老师的授课内容，缩小地区性住培差距。朱学骏还表示，师资规培也是提高培训质量的关键。如今，我国关于住培老师的审定有一套标准操作程序，从师资的角度严格把控住培工作的质量。

宽入严出也是提高培训质量的重要途径，医师是性命相关的职业，只有严格的考核标准才能保障安全。复旦大学附属华山医院徐金华教授强调，“住院医师规范化培训中，结业考试也很重要，考试要严格不能只是走过场。”除住培阶段之外，中国医师协会也出台了关于专科培训的考核目录，致力于进一步严格提高住培以及专科培训的质量及考核力度。

发挥师资力量 巩固住培成果

关于我国皮肤科住培工作的后续计划，专委会主任委员、北京大学第一医院涂平教授指出，首先，要继续保障培养专业医师的“流水线”正常运转。他举例说，“如果把一个医生比作一个产品，医学院校的临床医学毕业生还只是‘初品’，只有经过住院医师规范化培训才能成为一个‘合格产品’，住培基地就是生产产品的流水线。”

其次，涂平强调需要充分发挥师资的力量来巩固住培的成果。通过定期的师资培训，将新鲜的师资血液补充进教师队伍。我国师资培训是一项全国性工作，如今全国共有248家师资培训基地，重点培养我国偏远地区医学老师的教学水平。此外，还要对师资培训基地的运作系统进行复查，通常围绕教学课程是否完成、教学查房是否实施等多个单元进行判断。要求教师做到查教结合，在复查的同时要做一些教学示范，把督促和教学结合起来，更有利于解决问题。

“如今，我国诸多学会都在鼓励开展医师大讲坛类工作，将来可以把医师讲堂与我国的住院医师培训结合起来，并利用网络等现代手段进行传播，逐步提高住培工作的质量”涂平说。

突破皮肤科知识界限，掌握多种医学本领

CDA副会长、北京协和医院晋红中教授指出，医生培养是复杂、漫长的过程。生命的珍贵性要求要有优秀的人才加入到医生行列。医生的培养要做到规范化，并且努力达到全国同质化标准。

此外，针对皮肤科医师培训的个性问题，晋红中教授指出，实际上皮肤科医师需要掌握全方面的知识，要突破皮肤科知识的界限，做到多学科精通。皮肤科疾病涉及全身各个系统，例如，皮肤淋巴瘤与血液科相关，皮肤干燥或皮肤搔痒与内分泌疾病、血液肿瘤相关，以及部分肺部疾病也可通过皮肤来表现等。因此，我国医学专业本科生接受的内科、外科基础课程是一致的。3年住培过程中也要进行通科培训，要求每一名皮肤科医生必须具备全面的医疗知识。

现今，我国住培制度体系、管理体系和培训体系已基本完备，将迎来一个新的历史转折点，即从“增质”步入“提质”的新时期。“做好医生培训，最终每一个人都是受益者。”晋红中教授说。