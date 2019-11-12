第三十一届国际科学与和平周开幕式在京举行
11月10日第三十一届中国“国际科学与和平周”在北京举行开幕仪式，本次国际科学与和平周的主题为“科技强国，和平发展”。
会议通过中欧经济合作与人文交流工作委员会执行副主席、中国运鸿控股董事局主席李玉保为第三十一届“国际科学与和平周”中国组织委员会荣誉委员、并授予李玉保 “和平使者”荣誉称号。
1988年第43届联合国大会一致通过了“科学与和平”决议，宣布每年11月11日所在周为国际科学与和平周。中国各界人士热烈响应联合国的号召，积极在全国范围内坚持开展国际科学与和平周活动，是联合国成员国中参与人数最多、坚持时间最久、产生影响最广的国家，受到联合国组织和国内有关部门及广大公众的肯定与赞誉。
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