双十一榜单揭晓 保健品消费成为当今消费的另一增长点
11月11日，全球期待的商业奇迹如约而至。11年，中国百姓手中的“购物车”更多从线下走到线上，形式与内容之变，成为消费新时代的鲜明印记。
健康类消费快速增长。已经走过11个年头的“双11”购物节，不仅成为线上线下零售业态重要的促销节点，也成为观察中国消费市场的重要窗口。其中保健品消费成为当今消费的另一增长点。在2019年双十一大战中，以汤臣倍健为例的保健品在天猫、京东销量均夺取同类销量冠军。
截至11日24点，汤臣倍健天猫官方旗舰店累计销售8444万元，同比增长32%，汤臣倍健（含子品牌健力多）天猫平台总交易额近1.6亿元，京东自营旗舰店累计销售3727万元，同比增长51%。
2019年，汤臣倍健加快启动以消费者用户为中心的电商数字化系统建设，由产品经营逐步向消费者经营过渡。公司陆续推出线上专业年轻品牌YEP、IWOW等系列产品，并建立起对用户和市场的超级响应机制，以及专门的研发团队，以此打造和形成“汤臣倍健”的线上大单品和爆品模式，构筑新的业务增长点。
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