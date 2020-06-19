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汤臣倍健618京东、天猫总成交额超3亿元，同比增长超60%

2020年06月19日16:20 来源：人民网-人民健康网

一年一度的“618”购物节如约而至，吹热国内消费市场。 据汤臣倍健介绍，截至6月18日24时，汤臣倍健旗下各品牌全网总成交额已超过3亿元，同比增长超60%，获得天猫、京东两大平台营养品类销量冠军。

据介绍，阿里平台数据显示，618期间“汤臣倍健”品牌天猫平台成交额超1.53亿元，位居天猫营养补充食品类榜首。根据京东数据显示，618期间“汤臣倍健”品牌京东平台成交额超过6817万元，同样位居京东营养保健品牌成交额榜首，此外，汤臣倍健旗下3款产品、4款礼盒分别进入到京东单品热销榜TOP10及健康礼盒热销榜TOP10。

生意参谋营养补充食品类目热门品牌排名

京东健康全球营养保健品牌成交额TOP10

据了解，汤臣倍健旗下品牌均表现优异。“汤臣倍健”品牌全网成交额同比增长超50%，“健力多”、“健视佳”等品牌全网成交额同比增长近50%，“Life-Space”、 “健乐多”、“天然博士”等品牌全网成交额同比增长超90%，“BYHEALTH”等品牌均呈现出良好的增长态势。

(责编：刘卿、孙博洋)


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