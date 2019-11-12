青少年远离烟草需“组合拳”

近日，国家卫生健康委、中宣部、教育部等8部门联合印发的《关于进一步加强青少年控烟工作的通知》从6个方面入手，多角度营造青少年无烟环境。例如，不得向未成年人出售烟草制品；影视剧中不得出现未成年人吸烟镜头；不得向未成年人发送任何形式的烟草广告等。

【短评】公共场所禁烟不止、人际交往中相互递烟、烟草广告、影视中吸烟镜头等，都会对青少年产生很大影响。目前，我们不乏公共场所“禁烟令”，但缺乏强有力的法律支撑。尽管公共场所禁烟标语随处可见，但效果往往不够理想，主要是监督主体不明、执法不力、处罚不够，导致法不责众，亟需配套更具操作性的细则，明确监督主体，硬化惩罚措施，让控烟不留死角。