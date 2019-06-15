肠胃差，怎么调饮食？避免吃凉饭 喝点热鸡汤 蔬菜煮软些

不知从什么时候开始，肠胃不好成了一种“流行病”。这类人群在饮食方面应该注意啥？

1. 注意自己肠胃的感受，避免吃了不适的食材。消化不良的人对食材比较敏感，不同食物在餐后带给胃肠的感受不一样。特别要注意避免多吃富含“抗营养因素”（胰蛋白酶抑制剂、凝集素、苦涩味成分等）过多的食物，以及能抑制蛋白酶、淀粉酶活性的食物。比如黄豆、黑豆、豆芽、生坚果、没有煮烂的各种豆子、芹菜、青椒、猕猴桃、紫黑色和蓝紫色食物，多少都有抑制消化酶活性的作用。

2. 避免吃凉饭凉菜和没有热透的剩菜。萎缩性胃炎和其他胃酸少的人，由于胃酸分泌不足，杀菌能力差，胃里的pH值比正常人高，细菌繁殖方便，特别容易发生细菌性食物中毒。一旦发生肠胃炎，胃肠组织受损，又会进一步降低消化功能，很长时间养不回来。对消化不良的体弱者来说，食物趁温热时吃有利于消化。一方面避免淀粉冷后老化降低消化速度的问题，另一方面避免动物性脂肪凝固后乳化效率下降的问题，同时对消化液分泌也比较有利。

3. 用餐前后不要喝饮料，不要吃过多水果。正由于胃的杀菌能力较差，细菌繁殖更快，吃了蔬菜之后还可能因胃里细菌繁殖产生较多的亚硝酸盐，和蛋白质分解产物合成致癌的亚硝胺类，诱发增加胃癌危险。所以，要避免用餐时吃大量水果或喝很多果汁、饮料等。因为大量水果中的有机酸盐有缓冲作用，会降低胃液的酸度，进一步影响到胃的杀菌能力。

4. 餐前可以喝一小碗热乎乎的鸡汤、肉汤、米汤、粥汤等。萎缩性胃炎的人比较适合饭前喝一小碗鸡汤、肉汤等汤品，只要少放点盐，去掉大部分浮油就可以喝。这是因为熬得好的肉汤鸡汤中溶出较多的可溶性含氮物如氨基酸、鲜味肽等，它们具有提升食欲和促进胃酸分泌的作用。米汤、粥汤中的B族维生素和少量糊精也有促进消化液分泌的作用。

5. 常用有利消化液分泌的调味品。调味方面，适合适量用点促进胃酸分泌的调味品，比如酿造醋、不太辣的辣椒酱、花椒、八角、小茴香、孜然粉等。用点豆豉、酱豆腐、豆酱等含有氨基酸和小肽的发酵调味品替代盐作为咸味调味品，也多少有点好处。

6. 选择相对容易消化的全谷杂粮食材。在全谷杂粮和薯类中，有些食材易被胃肠消化吸收，比如山药、芋头、糙米、白色和黄色的小米、大黄米、紫红糯米等。只要配合得当，和大米混合烹调，这些食材修复消化能力的效果比白米粥白米饭更好。这是因为在同样的消化吸收水平上，它们含有更丰富的营养素，而胃肠道的修复能力对营养素供应十分敏感。

7. 增加蛋白质供应，可以煮烂打碎成糊。如果能在主食之外多配合一些牛奶、鸡蛋、肉糜、鸡茸、鱼糜、肝泥等蛋白质食材，每天鱼肉蛋奶都有，改善胃肠功能的效果会更好。鸡蛋煮着吃消化难一点，可以做成蛋羹、蛋花汤等柔软状态食用。肉类可以用压力锅煮烂，还可以剁碎做成丸子。

8. 正常吃蔬菜，但可以煮软些。蔬菜对于供应营养素十分重要，特别是绿叶蔬菜，对预防多种疾病均有帮助。可以把蔬菜切碎，加入少量鸡汤肉汤中煮软，然后一起吃下去。▲